Интересно и без опыта: какие вакансии можно найти в Ижевске

Какую подработку без опыта работы можно найти в Ижевске? фото: архив «КП»–Ижевск

Ищете подработку, чтобы накопить на подарки к новогодним праздникам? Или просто хотите найти место для постоянной работы, где можно начать строить свою карьеру, при этом не имея профессионального опыта? «Комсомолка» подготовила подборку вакансий без опыта работы, представленные на сайте izhevsk.hh.ru.

Гантер в антикафе

Как насчет видеоигр или настолок? Если вы в них разбираетесь и можете легко создать атмосферу домашнего уюта, то, вероятно, вам понравится эта вакансия.

В ваши обязанности будет входить многое – от регистрации гостей до объяснения правил и игры с ними в настолки, а также проведение мероприятий.

Из требований: знание настольных игр, умение общаться с людьми и любовь к своему хобби.

Зарплата от 1000 рублей за смену, возможны доплаты. Главный плюс – доступ к консолям и играм.

Педагог робототехники

Робототехника – одна из самых активно развивающихся наук в мире. Дети обожают роботов и IT-технологии. Если вы готовы не только учить, но и учиться новому, а также любите детей и умеете с ними общаться, дисциплинированы и сами горите желанием развивать технологии, то можете стать педагогом.

В условиях вакансии сказано: вам как педагогу придется много передвигаться по городу, зато обещают гибкий график работы. А заработок – 20-30 тысяч рублей.

Сверловщик

Как насчет работы руками? Снимать бабыши и фрески, работать с мелкими деталями. При должной сноровке это может быть и не так сложно, к тому же, это отчасти творчество.

За 28-40 тысяч рублей (на руки) вам предлагают работать с 08:00 до 16:30 5 дней в неделю. Работодатель предлагает горячее питание в обед за 50 рублей и служебный транспорт.

Цветовод

Если вам нравится работать с землей, то эта работа для вас. Здесь вам понадобится умение сажать луковицы тюльпанов, набивать ящики торфом, а также поливать растения.

Из условий: 5 дней в неделю, соцпакет и зарплата от 20 тысяч рублей.

Помощник флориста

Цветы могут поднять настроение фото: архив «КП»–Ижевск

Работа не пыльная и не самая сложная. Вам предстоит принимать товар, обрабатывать цветы, выполнять поручения вашего напарника – флориста, а также продавать готовые букеты.

Из условий: график 3-4 дня в неделю, есть возможность разовых подработок по 4-6 часов. Зарплата 14-20 тысяч рублей на руки.

Продавец в магазин новогодних товаров

Уже появилось новогоднее настроение? Самое время обратить внимание предложение продавать новогодние елки, гирлянды и украшения. К обязанностям также относится и уборка помещения по мере необходимости.

Из условий: график по договоренности, а заработная плата – 40-45 тысяч рублей на руки.

Рабочий на упаковку новогодних подарков

Упаковка подарков может быть творчеством фото: архив «КП»–Ижевск

Это сезонная подработка на предновогодний период, в некоторых местах ее могут продлить и на время новогодних каникул. Вам будет необходимо упаковывать подарки в коробки.

Условия могут показаться не самыми приятными: смена по 12 часов – с 08:00 до 20:00 4-5 дней в неделю. Задача – упаковать 290 коробок. За это вам обещают выплатить 1000 рублей на руки.

Наблюдатель на метеостанцию

Судя по описанию, это комфортное место для уверенных пользователей компьютера, имеющих среднее образование. В ваши задачи будет входить снятие показаний приборов, а также внесение их в систему и отправка полученных данных.

Из условий: вам предоставят рабочее место в здании метеостанции, соцпакет, компенсацию проезда. График – сутки через трое. За работу вам заплатят от 16 до 21 тысячи рублей на руки.

Администратор

Классическая работа с документами в офисе, которая гармонично будет сочетаться с обязанностями менеджера. Работодатель ищет пунктуальных и ответственных сотрудников.

Возможна подработка по 4-6 часов или по вечерам. На руки обещают 20-40 тысяч рублей.

Музейный смотритель

Это ответственная работа, где вам потребуется внимательность и аккуратность. Вы должны будете обеспечивать целостность и неприкосновенность экспонатов, содержать помещение в чистоте.

Из условий: заработная плата от 18 рублей на руки (прим. редакции: вероятно, в объявлении ошибка, и имелись в виду 18 тысяч рублей).

Помощник администратора в спа-салон

В данном случае вам придется проявить свое радушие и гостеприимство, а также умение держать себя в руках. В ваши обязанности будут входить: встреча гостей, приготовление чая, подготовка комнат и поддержание порядка.

Из условий: смена по 4-6 часов, зарплата от 15 тысяч рублей на руки.

Укладчик-упаковщик

Свежий хлеб необходимо упаковывать аккуратно, чтобы не повредить фото: архив «КП»–Ижевск

А что вы думаете насчет работы на заводе? Нет, это не металлургия и не машиностроение. Горожанам предлагается работа на хлебозаводе. В ваши обязанности будет входить раскладка и упаковка свежих хлебобулочных изделий.

Из условий: смены по 12 часов (дневные и ночные на выбор), предусмотрен обед 30 минут и кратковременный отдых раз в 2 часа. Выплата заработной платы ежедневно,а вот ее сумма в объявлении не указана.

Помощник мастера в столярную мастерскую

Вам предстоит помогать мастеру во время занятий и проводить мастер-классы для детей. Сначала предполагается стажировка, чтобы потом самостоятельно обучать детей работе с инструментами и бдить за соблюдением техникой безопасности.

Из условий: вакансия предусматривает возможность подработки по выходным дням. Зарплата выдается на руки от 10 до 15 тысяч рублей.

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