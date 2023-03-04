Гороскоп на неделю: с 6 по 12 марта Весам придется столкнуться с прошлым, а Козерогам – отказаться от порочных связей

Новые знакомства и предложения ждут вас Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Новые силы можно достать даже из воздуха. Прислушайтесь к себе и двигайтесь вперед. Взгляд на себя со стороны поможет вам переосмыслить многие вещи.

Телец

Подарки судьбы не заставят себя ждать. Достаточно протянуть руку, чтобы поймать удачу. Но будьте осторожны – мир для вас готовит перемены.

Близнецы

Желание прийти к гармонии выразится в необъяснимой тяге к материальному. Пора вернуться к истокам. Время с родными даст вам шанс вернуть баланс.

Рак

Эмоциональная истощенность приведет вас к состоянию, из которого без посторонней помощи вам не выбраться. Любовь не придет, как бы вы ее ни желали. Пока не время.

Лев

Уверенность в завтрашнем дне позволит вам создать надежный фундамент, прежде чем на вас ляжет груз ответственности, который вам совсем не хочется принимать.

Дева

Ваше ментальное состояние под надежной защитой. Постарайтесь насладиться этим покоем, пока есть время. Подарки судьбы не вечны, за все рано или поздно приходится платить.

Весы

Наказание за прошлые проступки не заставит себя долго ждать. Опасайтесь внезапно вернувшихся старых знакомых. Не всем из них приятны встречи с вами.

Скорпион

Попытка отлынивать от работы – не лучшая идея. Рано или поздно могут вскрыться все ваши темные секреты. Будьте осторожны, пора открыть свое сердце.

Стрелец

Все изменения, происходящие в вашей жизни, не случайны. Вселенная желает наделить вас особой силой. Будьте готовы принять ее дар с честью.

Козерог

Сдержанность и отказ от порочных связей позволит вам вернуть мир и покой в дом. Обретя гармонию, вам удастся примириться с близкими людьми.

Водолей

Желание достичь звезд станет прекрасным мотиватором для вас на этой неделе. Стремитесь к вершинам, но помните: далеко не всего можно достичь честным путем.

Рыбы

Сила наполнит вас. Это позволит вам раскрыться с новой стороны. Пришла пора проявить себя. Но не спешите. Есть вещи, которые лучше оставить в тени.

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