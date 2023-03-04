Пенсионерка из Удмуртии едва не отдала 300 тысяч рублей мошенникам

Фото: архив КП

В Удмуртии пенсионерка едва не лишилась своих сбережений. Как сообщает МВД по региону, в полицию обратилась жительница поселка Игра.

Она рассказала, что на ее телефон позвонил мужчина. Представившись сотрудником портала «Госуслуг», он сообщил о попытке незаконной транзакции. Чтобы предотвратить похищение денег, звонивший убедил пенсионерку оформить кредит и перевести деньги на другой счет.

Чтобы оформить кредит на 300 тысяч рублей, женщина пошла в салон сотовой связи. К счастью, сотрудники компании быстро поняли, что это попытка обмана. Они убедили женщину не переводить деньги мошенникам.

Было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество».

Кстати, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 сообщений граждан о фактах хищения у них денег под предлогом защиты от незаконной транзакции. В трех случаях потерпевшие перевели свои средства на указанные счета через банкоматы или мобильное приложение.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Без лекарств и без кота: как выжить на МРОТ в 2023 году

Суд вынес приговор бывшему начальнику Минюста Удмуртии

В Удмуртии ограничили движение через реку Малая Вотка