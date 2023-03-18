Пассажиры рейса Ижевск – Сочи приземлились в аэропорту Махачкалы

Фото: izhavia.su

Самолету, следующему рейсом I8-501 Ижевск – Сочи, пришлось приземлиться на запасном аэродроме в аэропорту Махачкалы. Как сообщает пресс-служба «Ижавиа», это связано со сложными погодными условиями в аэропорту Сочи.

Пассажиры смогут улететь только тогда, когда в Сочи возобновят прием воздушных судов.

«Пассажиры размещены в залах аэропорта Махачкалы. Согласно ФАП предоставлены прохладительные напитки, заказано горячее питание», - говорится в сообщении авиакомпании.

Дополнительно сообщат информацию о вылете рейса I8-501 и I8-502 Сочи – Ижевск.

Кроме этого всю информацию о статусах рейса можно посмотреть:

- на табло аэропортов

- онлайн-табло официального сайта izhavia.su

- уточнить в службе поддержки пассажиров +73412222644.

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