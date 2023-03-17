После зимнего периода в парке «Тишино» в Ижевске продолжились работы по благоустройству

Многие работы выполняют вручную. Фото: Администрация Ижевска

Начался новый этап по благоустройству парка «Тишино» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Администрация Ижевска

Фото: Администрация Ижевска

Сейчас подрядчики прокладывают инженерные коммуникации, необходимые для линии освещения и видеонаблюдения. Также здесь устанавливают лестницы, основание детской площадки и модульные домики. Из-за сложного рельефа парка многие работы приходится выполнять вручную – в некоторых местах техника не может проехать.

Фото: Администрация Ижевска

«В этом году работы продолжаются, завершить их планируется в конце июня. Подрядчик при производстве работ учитывает пожелания жителей улицы Берша, высказанные во время общественных обсуждений, при необходимости <...> корректирует проект», – отметил начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Евгений Бунтов.

Фото: Администрация Ижевска

Напомним, идея благоустройства «Тишино» появилась уже давно. Летом 2022 года ее поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин. Первый этап работ начался в августе. Тогда здесь соорудили амфитеатр, водоотводный отток и многое другое. Затем весь зимний период 2022-2023 года потратили на пересмотр проекта.

На благоустройство парка из резервного фонда правительства России выделили 132 млн рублей. В этом году здесь установят арт-объекты, беседки, павильоны и т.д.

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