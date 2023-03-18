Лапки-царапки: как выбрать когтеточку для кошки

Выбираем когтеточку для усатых-полосатых Фото: Архив КП

Когда в доме появляется котенок, встает вопрос о том, как сохранить обивку дивана и кресел. Поможет ли тут когтеточка и нужна ли особая модель? На эти и многие другие вопросы ответил ветеринар Владимир Гладков.

Драть диваны – необходимость?

Поверьте, у кошек нет никакого желания портить вашу мебель. Просто домашние пушистики раньше были самыми настоящими хищниками, которые вместо того, чтобы истошно просить насыпать им корм в миску, охотились сами.

«Им необходимо поддерживать когти в хорошем состоянии, чтобы при необходимости суметь дать отпор и поймать добычу. Со временем на когтях образуется ороговевший слой, который животному необходимо снимать, т. к. он постепенно отслаивается», – рассказал эксперт.

Кроме этого, делая зацепки на мебели, кошки оставляют еще и свой запах, таким образом они помечают свою территорию.

Как избежать зацепок на мебели

Заставить кота перестать точить когти невозможно, так как это их инстинкт, но ветеринар утверждает, что уменьшить риск порчи имущества все же можно.

«Если вы хотите обозначить территорию как свою – используйте запах, который раздражает кошек. Например, масло цитрусовых или чайного дерева. Мои кошки искренне ненавидят лаванду. Я советую разводить 3 мл аромамасла в 50 мл воды в пульверизаторе и регулярно опрыскивать ими места, которые облюбовала кошка», – говорит ветеринарный врач.

Но останавливать нападение питомца на диваны можно и словами. Так, например, спустя несколько попыток пресечения кошки громким словом «нельзя» она поймет, что здесь лучше не пакостить.

Есть и максимально радикальный способ прекратить череду появления зацепок – операция по удалению когтей, но от этого варианта лучше отказаться. На это есть свои причины.

«При этой операции у животного вместе с когтем удаляются и подушечки, на которые оно опирается во время прыжка и ходьбы. Это очень больно. По сути, владельцы, которые прибегают к этому методу, оставляют животное инвалидом. По статистике кошки с удаленными когтями живут примерно 7-8 лет, и это при том, что в среднем кошки живут от 15 до 20 лет», – объяснил Владимир.

Какая когтеточка нужна кошке? Фото: Архив КП

Какая когтеточка нужна кошке?

При походе в зоомагазин можно заметить на полках огромное количество самых разных царапалок для кошек: от самых простых из картона до кошачьих замков, обмотанных жгутами. У покупателей сразу возникает вопрос: какая все-таки когтеточка подойдет моему Барсику, Пушку или Ваське.

«Начать стоит с того, что вам самим кажется удобным. Самый бюджетный вариант – картонные когтеточки. Их можно купить в магазинах или сделать самостоятельно из коробок. Такая когтеточка довольно дешевая, экологичная, и если испортится – не жалко, и можно легко собрать новую», – рассказывает эксперт

Но также для старта можно взять и когтеточку в виде коврика. В таком случае кошка может найти сходство между ней и диваном и оставить последний в покое. Также такой коврик может послужить для пушистого простой лежанкой, с которой можно поиграться.

Покупать кошачьи домики или целые замки можно, но не все питомцы будут в восторге от обмотанных столбиков. При вертикальном положении у них могут застрять когти и, как следствие, – травма.

«По этой же причине я не советую когтеточки с домиками. Они довольно громоздки, занимают много места. Не всякая кошка в принципе будет в нем спать, а если животное не слишком активное, а домик находится на высоте, то есть риск падений и травм. Да, кошка может выжить, если упадет из окна квартиры, но тут, как и с человеком, маленькая высота – такой же враг. Упасть с 1 метра может быть чревато неприятными травмами: переломами, растяжениями и просто ушибами», – говорит ветеринарный врач-терапевт.

Что может помочь в приучении кошки пользоваться когтеточкой?

Запасаться огромным терпением не нужно, кошка сама сможет быстро освоить новую игрушку, но для ускорения процесса можно использовать ее любимые вкусняшки и то, что привлекает еще больше – кошачья мята или спрей с ее ароматом.

«Для начала просто опрыскайте новую когтеточку этим спреем, а также потрите о нее любимую игрушку вашего пушистого красавца, чтобы запах животного остался на новой вещи. Потом пригласите кошку осмотреть ее новый снаряд для тренировок. Дайте потереться о нее, тщательно обнюхать. Не забудьте поощрить вкусняшкой. Маленького котенка можно аккуратно взять за лапку и потрогать когтеточку вместе с ним», – рассказывает Владимир.

И не забывайте хвалить своего любимца за правильные действия. Чтобы котик не привык к используемому вами аромату, обновляйте его, тогда у пушистых интерес будет продолжительным.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на неделю: с 20 по 26 марта Львы найдут в себе силы двигаться вперед, а Раки – открыть свою душу

Как записаться к врачу в Ижевске: протестировали новое мобильное приложение

Угадай район Ижевска: тест на знание столицы Удмуртии