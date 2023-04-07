Гороскоп на день: 8 апреля Девам стоит открыть свое сердце для любви, а Раков будут проверять на прочность

Доверьтесь судьбе Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала о будущем дне для всех знаков зодиака

ОВЕН

Хоть совсем скоро выходной, но даже в такие дни вам лучше не рисковать, а просто ждать, когда любая ситуация примет более благоприятный оборот.

ТЕЛЕЦ

Вам придется заняться делами, которые потребуют от вас предельного напряжения и сил. И это не так уж плохо, поскольку у вас будет возможность проявить себя.

БЛИЗНЕЦЫ

Придется многое переосмыслить, ведь в этот день вас будут ждать важные перемены как в семейной жизни, так и в вашей собственной.

РАК

Будьте готовы к тому, что вас будут проверять на прочность. Больше всего это захотят сделать ваши близкие, так что держите эмоции под контролем.

ЛЕВ

Будьте внимательнее к окружающим и тогда сможете избежать многих проблем. Но все-таки не исключена вероятность серьезных конфликтов.

ДЕВА

Пора готовиться к новым знакомствам и продолжать активно развивать отношения со старыми друзьями. Ваше сердце открыто для новых чувств, о которых вы уже успели забыть.

ВЕСЫ

Этот день будет самым удачным за последнее время. Вы обретете Музу, которая поможет воплотить в жизнь все ваши творческие проекты.

СКОРПИОН

Звезды говорят, что вы можете нажить себе кучу врагов, но даже в этом случае это будет выгодно для вас.

СТРЕЛЕЦ

Вы сможете без труда расположить к себе любого человека. А также если вы будете делать все так, как подсказывает ваше сердце, то очень скоро добьетесь того, о чем мечтали.

КОЗЕРОГ

Весна наконец-то добралась и до вас. Это значит, что наступило время для новых знакомств и романтики. А еще лучше – присмотритесь к вашему окружению, возможно, где-то там спряталась ваша вторая половинка.

ВОДОЛЕЙ

Задумайтесь о своем здоровье. Ваш организм требует передышки после трудных рабочих дней. Уделите особое внимание сну.

РЫБЫ

Звезды предсказывают, что вы станете жертвой обмана. Поэтому будьте осторожнее – не стоит ввязываться в авантюры.

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