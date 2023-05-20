Врачи Ижевска успешно прооперировали женщину с редкой внематочной шеечной беременностью

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В Ижевске врачи РКБ №1 успешно прооперировали и вылечили женщину с редкой разновидностью внематочной беременности – шеечной. Как сообщает пресс-служба больницы, распространенность такой беременности – 1 на 9 000–12 000 случаев.

«Женщине был своевременно поставлен диагноз, назначено комплексное органосохраняющее лечение. Медики провели эмболизацию маточных артерий, позволяющую уменьшить кровопотерю и удалить плодное яйцо малоинвазивным способом без открытой операции», – сообщили медики.

Через бедренную артерию в маточную был введен катетер, через который ввели специальный препарат, перекрывающий кровоток. Затем хирурги удалили плодное яйцо. Врачи отметили, что ранняя диагностика и своевременное лечение спасли женщину от смерти и потери матки.

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