Путешествие спустя полвека: 101-летняя жительница Удмуртии совершила путешествие на родину

Мария Егоровна Фролова с Ольгой Степановой. Фото: Ольга Степанова

Марии Егоровне Фроловой в 2022 году исполнилось 100 лет. Мы не могли пропустить такое событие и специально съездили в Дебесы, где познакомились с душевной, очаровательной и полной энергии пенсионеркой. Красотка!

Мария Егоровна рассказала, что уже полвека не была на малой родине – в селе Старое Мокшино Аксубаевского района Татарстана. Очень хочется съездить, но там же 700 километров только в одну сторону нужно проехать, туда и обратно – 1400! Не шутка!

Но разве годы и расстояние могут стать преградой к самой заветной мечте?

В дорогу!

Сама бы Мария Егоровна ехать, конечно же, не решилась. Хорошо, что рядом есть социальный работник Елена Кузьмина и председатель Совета депутатов Ольга Степанова. Они и организовали поездку.

Мария Егоровна Фролова, 101-летняя жительница Удмуртии. Она в центре. Фото: Ольга Степанова

«Да! Наша поездка состоялась! Сбылась мечта ветерана – побывать на своей родине, где она не была больше 50 лет, походить по родной земле, встретиться с родственниками. Наше путешествие с Марией Егоровной длилось три дня. Мария Егоровна выдержала все и даже почти не устала», – рассказала Ольга Степанова.

700 километров туда преодолели легко. Несколько остановок – и вот уже родное село, где наша героиня не была полвека.

Мария Егоровна и внук ее троюродной сестры Андрей Цыганов. Фото: Ольга Степанова

«Мне всегда казалось, что у Марии Егоровны почти нет родственников. Да и она считала, что их у нее просто не осталось. Как-то она всегда одна. Но, приехав в ее родное село, я удивилась, сколько человек ее знает! Подходили, говорили, кем по родству они приходятся друг другу. Как удивлялась Мария Егоровна – ведь она почти всех своих родственников впервые видит», – говорит Ольга Степанова.

Фото: Ольга Степанова

Все родное

Встреча с местными жителями прошла у памятника воинам-освободителям. Мария Егоровну окружили вниманием местные жители и чиновники администрации. Посыпались вопросы о самой долгожительнице и жизни села до войны. Разговор получился длинным и бесконечно теплым, с воспоминаниями и душевными песнями. А на прощание гостья подарила землякам свою книгу «Рожденная быть сильной».

Вот сколько людей собралось на встречу с Марией Егоровной. Фото: Ольга Степанова

Думаете, на этом все? Нет, конечно! Потом Мария Егоровна отправилась в гости к Елисею Мурзичу Тимирясову, которому в 2023 году исполнится 100 лет.

Мария Егоровна и Елисей Мурзич, который лишь на год ее младше. Фото: Ольга Степанова

«Сначала выяснилось, что они одновременно закончили Аксубаевское педучилище в 1941 году. И выпускной у них был 21 июня. А завтра – война... А когда Елисей Мурзич рассказал, что был командиром танка Т-34 в 6-ой гвардейской танковой армии, мы были просто поражены совпадением. Ведь Мария Егоровна была связисткой тоже в 6-ой гвардейской танковой армии! Вот такая встреча легенд», – рассказала Ольга Степанова.

Потом была дорога домой, в Дебесы, и строгий наказ опекунов отдохнуть после столь дальней дороги. Вот только наша неугомонная героиня уже мечтает о новом путешествии. Нужно только решить – куда.

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