Что изменится в Удмуртии в июле 2023 года: новые платные парковки, искупление вины и конкурс на главу

Важные изменения месяца. Фото: Диля Ахмадишина

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Документы из налоговой через Госуслуги

Получать налоговые уведомления и отправлять документы можно через единый портал Госуслуг. Поправки в Налоговый кодекс вступают в силу 1 июля 2023 года.

Квоты в вузы

Дети участников СВО получат льготы при поступлении. Фото: Амир Закиров

Поступить на бюджетные места в вузы страны получили право участники СВО и дети погибших от COVID-19 врачей. Если они ранее уже учились, но на платной основе, то смогут перевестись на бесплатное обучение. Дети врачей на программы медицинского образования и фармацевтики поступят без вступительных экзаменов.

Льготы на зачисление в детский сад

Вне очереди будут предоставляться места в детские сады, летние лагеря и школы детям военнослужащих, добровольцев и участников СВО, погибших военнослужащих и добровольцев.

Служба по контракту с судимостью

Граждане с судимостью с июля смогут заключать контракты с министерством обороны. Отправиться на военную службу получат право те, кто отбывал наказание за преступления легкой и средней тяжести. А вот на тех, кто осужден за тяжкие преступления (терроризм, правонарушения против половой неприкосновенности несовершеннолетних), закон не распространяется.

Искупление вины на передовой

Данное изменение также касается участников СВО. Если они совершили преступление небольшой или средней тяжести и отбывают наказание в местах лишения свободы, то после мобилизации для участия в СВО они могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Полное погашение судимости и условно-досрочное освобождение возможно лишь после увольнения со службы или получения государственной награды. Если во время СВО осужденный снова совершит преступление, то наказание за него будет суммировано с уже вынесенным ранее приговором.

Оформление ДТП в электронном виде

С 15 июля оформить ДТП (по европротоколу) можно будет на портале Госуслуг. Заявление и все необходимые документы подаются в личном кабинете, здесь же ведется вся переписка со страховщиком. При этом у автовладельца остается право на подачу обычного бумажного заявления.

Российская пенсия за рубежом

Россияне, которые проживают за рубежом, с июля право на российскую пенсию могут получить в упрощенном порядке. В списке стран, куда уехали наши соотечественники, значатся: Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. Заявление можно подать в личном кабинете на портале Госуслуг.

Ставки по микрозаймам

Максимальная ставка по микрозаймам с 1 июля снизится с 365% годовых до 292%. То есть раньше максимальная дневная ставка составляла 1%, сейчас – 0,8%.

Компенсации выплаты за ЖКУ

Компенсация оплаченных услуг ЖКУ для ветеранов боевых действий, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф граждан и инвалидов с 1 июля составит 50%.

Заявление и документы можно подать на портале Госуслуг или в МФЦ. В течение 10 рабочих дней заявку рассмотрят и направят ответ. У каждого региона, стоит отметить, могут быть свои дополнительные требования.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Градоначальник

С 5 июля начнется прием заявок для участия в конкурсе на должность главы Ижевска. Претенденты должны подготовить кампанию развития столицы Удмуртии. Заседание конкурсной комиссии, где определят двух кандидатов с лучшими предложениями, пройдет 24 августа. Из предложенных комиссией кандидатур будущего градоначальника выберут депутаты городской Думы на очередной сессии.

Тарифы

Появится единый порядок оформления компенсаций на квартплату Фото: Мария Бакланова

Роста тарифов ЖКХ в июле в Удмуртии не предвидится. Напомним, что предыдущее и внеплановое повышение неожиданно произошло в декабре 2023 года. Следующий рост цен на тарифы ожидается летом 2024 года.

Платные парковки

С 3 июля их станет больше – на 1200 мест. Стоимость будет взиматься в будние дни с 8 до 20 часов в размере 35 рублей в час. Оплатить парковку нужно будет в течение 15 минут с момента въезда на парковку. Подробнее уже рассказывали на нашем сайте.

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