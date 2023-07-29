Опасные кошки: сколько едят и во что играют тигры в столице Удмуртии

Фото: Маша Бакланова

Всемирный день тигра ежегодно отмечается 29 июля. На земле всего существует 6 видов этих величественных хищников, и все они считаются особо охраняемыми животными. В Государственном зоопарке Удмуртии живут три тигра – два амурских и один бенгальский.

Все они уже взрослые хищники. Им более 15 лет. В дикой природе эти большие кошки живут до 10 лет, но для хищников в зоопарке – это не срок, ведь в неволе тигры могут спокойно прожить до 25 лет. Предлагаем побольше узнать об этих красивых и опасных хищниках. «Комсомолка» побывала в зоопарке, сейчас все расскажем и покажем.

Тигриный распорядок

Каждый день тигры гуляют на свежем воздухе. Для этого у них есть не один, а целых два вольера. В одном гуляет амурская тигрица Урсула, а во втором по очереди – амурский тигр Марс и бенгальский белый тигр Аякс.

Фото: Маша Бакланова

Каждый день тигры гуляют по своей территории, играют с игрушками, спят, едят и даже плавают. Они, в отличие от наших домашних кошек, просто обожают воду и не против охладиться во время жары в прохладной водичке.

Едят тигры два раза в день. Утром, выйдя на прогулку, и вечером, после закрытия зоопарка. За день самцы съедают по 8 кг мяса, а вот Урсула, как истинная дама, более скромная и съедает в среднем по 6 кг в день.

В течение рабочего дня сотрудники зоопарка стараются не тревожить больших кошек. После того, как зоопарк закрывается, тигры заходят во внутренние помещения, и только тогда сотрудники могут начать уборку в их вольерах. В это время для хищников сотрудники могут подготовить небольшие подарки. Например, мешки, набитые соломой и шерстью других зверей, или мясо, упакованное в картонную коробку.

Такие подарки обитатели вольера очень любят. Ведь с ними можно не просто поиграть в охотника и добычу, но и получить за это вкусный приз – то самое спрятанное внутри коробки мясо, которое нужно достать самостоятельно.

Фото: Маша Бакланова

Тигренок – это вам не киса

Существует миф, что животные в зоопарке – дрессированные. Что если подойти к ним близко, то их без проблем можно как домашнюю кошку погладить.

Фото: Маша Бакланова

Ну конечно, это не так. В зоопарке Удмуртии внимательно следят за сохранением здоровья животных и стараются создать для них условия, приближенные к природным. Они живут своей размеренной жизнью, а сами работники ни в коем случае не должны вторгаться в пространство и жизнь своих подопечных. Никто не пытается ими командовать или дрессировать. Все помнят, что это все-таки дикие животные, которые могут за себя постоять перед человеком.

Фото: Маша Бакланова

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