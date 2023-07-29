Погода в Ижевске на день: 29 июля ожидаются грозы и до +33°С

Прогноз для ижевчан на субботу Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 29 июля.

По прогнозам удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +31…+33°С. Ожидается переменная облачность. Возможны местами дожди и грозы. Восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 744 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний.

Желаем вам отличного дня!

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