Двое жителей Удмуртии вывезли с Воткинского завода 14 тонн металла

Они делали вид, что вывозят неликвидные остатки, а на самом деле похищали качественную продукцию Фото: Андрей АБРАМОВ

В Удмуртии обвиняют двоих мужчин в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Все началось в сентябре прошлого года. Мужчина, работая на Воткинском заводе, вступил в сговор с подчиненным ему диспетчером цеха. Вместе они не раз вывозили с территории завода металл под видом покупки неликвидных остатков. В отгрузочную документацию они записывали недостоверные данные о виде, количестве и стоимости реализуемого товара.

Всего они смогли вывезти таким образом не менее 14,128 тонн металла на сумму не менее 220 тысяч рублей.

Мужчин задержали, было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно находится на рассмотрении в суде. Мошенникам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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