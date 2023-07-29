Детский фестиваль единоборств «ШУНДЫ ЕГИТЛЫК» пройдет в Ижевске

Фото: архив Максима Широбокова

В спортзале «ДСК» на улице Новоажимова в Ижевске пройдет детский фестиваль единоборств «ШУНДЫ ЕГИТЛЫК». Мероприятие разделят на несколько этапов. Так, с 7 по 11 августа юных спортсменов приглашают на тренировки по панкратиону, с 14 по 18 августа – по тхэквондо и с 21 по 25 августа – по дзюдо.

Открытие фестиваля пройдет 4 августа, но побывать на первом мастер-классе по самбо можно уже с 31 июля до 4 августа. Для участия ребятам нужно всего лишь заполнить анкету по ссылке.

Организаторы мероприятия уделят особенное внимание детям-сиротам, ребятам, которые живут в неполных семьях и другим социально уязвимых группам. После окончания тренировок юные спортсмены смогут записаться в секции к тренерам и продолжить заниматься на льготной основе.

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