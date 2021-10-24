За неделю почти 28 тысяч жителей Удмуртии успели вакцинироваться от коронавируса

В Удмуртии вакцинировалось более 50% от тех, кому это нужно сделать обязательно Фото: Амир Закиров

С 18 по 22 октября в Удмуртии прививки от коронавирусной инфекции поставили 27 786 человек. Таким образом, по данным на 24 октября одним компонентом вакцины в республике уже привито 467467 человек. Это, по данным пресс-службы правительства региона, составляет более половины от числа подлежащих вакцинации.

«За рабочую неделю первый компонент двухкомпонентных вакцин поставил 12 831 житель Удмуртии, поставили второй компонент и завершили вакцинацию 3 417 человек», - уточняется в сообщении.

Вакцину «Спутник Лайт» выбрали 11 538 человек. В том числе и мэр Ижевска Олег Бекмеметьев.

Вакцинироваться должны все жители Удмуртии старше 18 лет, у которых нет противопоказаний – это острые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания и перенесенный менее 6 месяцев назад ковид.

Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. В Ижевске это можно сделать в городском пункте вакцинации по адресу: пл. 50 лет Октября, 21 ежедневно, в будни с 08:00 до 19:00, в выходные дни – с 10:00 до 16:00.

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