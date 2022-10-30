Незрячая девочка из Ижевска спела дуэтом с Родионом Газмановым

Маша Котенева и Родион Газманов. Фото: предоставлено героями

Пять лет маленькая Маша Котенева из Ижевска не могла попасть в музыкальную школу. Педагоги разводили руками: да, голос есть, слух есть, но учить петь они ее не будут. Почему? Потому что Маша не видит, она слепая от рождения. Но ни Маша, ни ее мама Елена не сдались. И вот в 14 лет девочка спела на одной из главных сцен страны вместе с известным певцом Родионом Газмановым. Рассказываем о том, как это было.

Маша с Родионом за кулисами. Фото: предоставлено героями

Родилась глубоко недоношенной

Беременность Елены протекала хорошо. Да что там – идеально!

«Я работала в клинике планирования семьи. Поэтому ко второй беременности – у меня уже была старшая дочка – мы подошли по-научному. У меня не было ни одного больничного листа. Я была абсолютно здоровая беременная женщина, которая по непонятной причине на 27-28 неделе решила родить», – рассказывает Елена.

Да, Маша – глубоко недоношенный ребенок, которого буквально вытащили с того света.

«Я помню, врач в реанимации подсказал: «Без глаз люди живут, а без ума сложнее, поэтому твоя задача – дружить с неврологами». Я послушалась. Мы делали все, чтобы максимально вытащить интеллект, – у недоношенных малышей часто бывает ДЦП и умственная отсталость. К нам педиатр домой пришла всего один раз. Глянула и сказала: если нам что-то надо, обращайтесь. И все. Никакого ежемесячного патронажа не было, мы сами везде ходили».

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«Сказать, что было тяжело, ничего не сказать. И физически. И морально. По неутешительной статистике более 40 процентов мужчин просто сбегают от таких детей. Мне мой муж сказал, что какой бы ни был ребенок, он его... Я была с Машей 24 часа в сутки 7 дней в неделю почти безотрывно. Я вспомнила, что такое улыбаться, когда ей было 4 года. Только тогда я смогла выдохнуть хоть ненадолго», – говорит Елена.

Маленькая Машенька. Фото: предоставлено героями

Ела под Вивальди

Когда в семье появляется такой особенный ребенок, родители всеми силами стараются это исправить. Елена не стала исключением.

«Все, что я читала, обязательно применяла. Например, у слепых очень развиты вкусовые рецепторы, поэтому никаких баночек с детским питанием не было, все делала сама. Вычитала, что под музыку Вивальди дети лучше едят, – включала. Засыпали дочки под классическую музыку, играли – под детские песенки. В общем, за любую соломинку хваталась, лишь бы Маша была обычным ребенком. И сейчас она такая, только не видит. Я никак ее не выделяю среди других своих детей (Елена родила еще и мальчика, – прим. Ред.). Точно такие же требования, точно так же ей попадает», – уверяет женщина.

Маша не видит с рождения. Фото: предоставлено героями

Конечно, ей помогали родные. Муж зарабатывал деньги, бабушки и крестная Маши оставались с ней, когда Елена водила старшую дочку на кружки.

«Мы все время с ней разговаривали, рассказывали обо всем, описывали словами. С одной из бабушек она пела песни – та раньше ходила в хор. Потом, когда девочки подросли, вместо детской музыки появилось радио «Европа Плюс». И через некоторое время заметили, что у нас поет Рианна, но не Рианна. Маша полностью копировала ее интонации, тембр, стала петь по-английски, не зная языка. Приходила из садика и от начала до конца пересказывала все утренники, перепевала все песни», – вспоминает мама девочки.

Маша и Владимир Каманцев, следж-хоккеист, вратарь хоккейной команды «Удмуртия», серебряный призер Паралимпиады. Фото: vk.com/club106615154

Не брали в музыкалку

Елена решила записать дочку в музыкальную школу. Но столкнулась с новой проблемой. Педагоги говорили, что данные у Маши есть, но заниматься с ней они не будут – мол, не знаем, как.

«Мы были готовы на все – платить, экспериментировать, ездить. Но… На 5 лет мы забыли про это. Но Маша все время просила меня: «Мама, я хочу петь. Я хочу выступать на сцене», – рассказывает Елена. Совершенно случайно в 2020 году они встретились с педагогом по вокалу Надеждой Барминой, которая только-только открыла свою школу вокала.

«Я была молодым педагогом. И для меня вдвойне было непонятно, что делать. И я честно об этом сказала маме: если получится, то будем работать», – говорит Надежда.

На первом занятии волнение и некая нервозность были у всех, но буквально через пару дней все прошло – мечты Маши наконец начали сбываться. Конечно, было сложно.

Маша еще играет на фортепиано. Фото: предоставлено героями

«Я преподаю так, чтобы в пении были задействованы определенные группы мышц. Но мышечная координация у слепых людей работает совсем по-другому. Это первая сложность, с которой мы столкнулись. Потом Маше сложно объяснять образы – обычный человек просто посмотрит и поймет, а ей каждый раз приходится придумывать и описывать то, что она могла бы себе представить, – объясняет Надежда. – Незрячим людям сложно быть в пространстве: они опускают голову, потому что не видят линию горизонта, сутулятся. Поэтому ставили Машу к стене, чтобы она держала свое тело ровно. Даже улыбаться ее пришлось учить. Если обычному человеку я советую смотреть на себя в зеркало и контролировать или записать видео, чтобы разобрать нюансы, то тут сделать это невозможно. И все эти знания приходят с опытом: я ничего не читала специально, ко всему приходила интуитивно».

Мечты сбываются!

Постепенно Маша начала участвовать в конкурсах и международных фестивалях, завоевывать призовые места. А в этом году она вышла на одну из главных сцен страны – в начале октября в концертном зале Крокус Сити Холла прошел международный благотворительный фестиваль «Белая трость» (6+). Его уже в 13 раз для незрячих и слабовидящих детей организует известная певица Диана Гурцкая.

Маша и Диана Гурцкая. Фото: предоставлено героями

Всего на фестиваль было подано 800 заявок из всех уголков России и стран ближнего зарубежья. И только 60 самых лучших вокалистов приехали в Москву и выступили на сцене вместе со звездами. Маша представляла Удмуртию.

Платье, в котором она выступала, искали долго. Ведь она уже не ребенок, но еще и не взрослая девушка. А продают либо свадебные платья, либо детские. В итоге взяли напрокат – его утвердили режиссеры фестиваля и сам Родион Газманов. Прически и макияж всем участникам делали те же визажисты, которые работали со звездами. Всем плели косички, а Маше по просьбе мамы сделали кудряшки.

Совсем не волновалась на сцене

«Я пела песню «Между нами выпал снег» вместе с Родионом Газмановым. Для меня она легкая – там, в принципе, нет слишком высоких нот. Я учила песни намного выше этой. Самое сложное для меня было передать эмоции – она о несложившейся любви. Поэтому мы долго разбирали эту песню с моим преподавателем», – рассказывает сама Маша.

Маша Котенева спела с Родионом Газмановым песню «Между нами выпал снег». Фото: предоставлено героями

Песню они с Родионом даже не репетировали – все, что было на сцене, сделано, что называется, с первого дубля. Маша уверяет, что совсем не волновалась на сцене.

«Там меня не покидала мысль, что я стою на сцене с Газмановым, а волнения нет. Мне казалось, что это обычное выступление. Вообще в тот день я очень устала (подготовка к выступлению и сам концерт продолжался почти целый день – прим. Ред.). И когда нас стали награждать, я поняла, что силы меня оставляют: 16 часов на ногах не прошли даром. В итоге меня посадили. И тогда я познакомилась с одной девочкой из Молдовы… И все: сразу ожила и забыла про усталость!» – вспоминает юная певица.

Ее мама стояла за кулисами.

«Я стояла и не верила, что это моя дочь поет со звездой. Мне казалось, что это какой-то сон. Я немного переживала за нее, боялась, как бы она эмоционально не перегорела. Но она молодец, выполнила все наши наставления».

Маша на сцене Крокус Сити Холла. Фото: предоставлено героями

Переживала и педагог Маши Надежда.

«Мы не спали, наверное, все дни фестиваля. Эмоции просто зашкаливали. Только представьте, я сижу в 5 ряду в Крокус Сити Холле на концерте, где выступает моя ученица вместе со звездой! Мне надо было снимать ее выступление, а у меня руки тряслись от волнения. Мы реальные молодцы! Маша – работяга! Она дисциплинированная, готова сколько угодно повторять и оттачивать свое мастерство. У нее огромное желание петь и развиваться в вокале».

Машенька с мамой Еленой и педагогом по вокалу Надеждой. Фото: предоставлено героями

Кстати, выступление юной ижевчанки отметила ведущая фестиваля и певица Аглая Шиловская – именно она поет эту песню в дуэте с Газмановым.

«Благодаря этому выступлению я продвинулась на шаг вперед, но я на этом не останавливаюсь. Я сейчас начала учить новую сложную песню с высокими и низкими нотами – я доросла до нее и смогу уже передать эмоции», – уверяет Маша.

Обычная жизнь обычной девочки

Сейчас Машенька учится в 8 классе в коррекционной школе, но по обычной учебной программе. Она с репетитором занимается английским языком, играет на фортепиано, на слух подбирая сложные мелодии, – например, из фильма «Крестный отец», – и ходит в обычную музыкальную школу на пение!

Как обычная девчонка, она любит читать книжки про любовь. Правда, сожалеет, что книг со шрифтом Брайля очень мало в библиотеках.

Как обычная девчонка, она любит болтать с подружками и обожает слушать своих любимых певцов Бабека Мамедрзаева и Хабиба.

Как обычная девчонка, она устает и может капризничать.

«Маша работает, старается, ей есть, к чему стремиться. Я могу поднажать, сказать, что скоро каникулы, что нужно чуть-чуть потерпеть, а потом будет отдых. Я ее не заставляю, но всегда говорю, что только трудолюбием можно чего-то добиться! Бабушки иногда причитают про ее слепоту, но мы с мужем говорим: «Чудес не бывает!» Наша задача как родителей, чтобы она нашла себя и социализировалась!» – говорит мама Елена.

Блиц-опрос (подготовлен при участии начинающего журналиста Дианы Аверкиевой, участницы инклюзивного проекта Centre Digital & media)

– С какими звездами нашей эстрады ты встретилась, удалось ли тебе с ними пообщаться?

– Пообщаться не удалось из-за ограниченности во времени, но я сфотографировалась с Хабибом, Марком Тишманом, Евгением Кунгуровым и с моим партнером Родионом Газмановым. Еще меня награждала Диана Гурцкая, и в финале я даже спела с ней на одной сцене.

Марк Тишман тоже выступал на фестивале «Белая трость». Фото: предоставлено героями

– Какие еще музыкальные просторы ты хочешь покорить?

– Через два года будет юбилейный фестиваль «Белая трость» в Кремле. Я бы хотела подать заявку и выступить там.

– У тебя много друзей?

– Не так много и не так мало. А после «Белой трости» еще больше стало.

– Маша, вот ты не видишь, а другие девочки видят. У тебя нет обиды: мол, как так, почему?

– Нет! Я уже привыкла! 14 лет уже живу с этим. У меня подружки тоже не видят. Есть и такие, которые видят, но мы, в принципе, как обычно общаемся.

– Тебя родители заставляют заниматься музыкой?

– Нет! Я сама хочу заниматься музыкой, у меня у самой большое желание. Мне очень нравится петь, это мое. Без музыки я вообще не представляю себя! Музыка – это моя жизнь!

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