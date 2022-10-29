Расскажем где в Ижевске можно скоротать холодные вечера за тарелкой горячего супа Фото: Михаил ФРОЛОВ

С каждым днем осень все больше вступает в свои права, и жители Ижевска предпочитают долгим прогулкам посиделки в уютных ресторанчиках и кафе. Специально для тех, кто хотел бы скоротать холодный вечер в приятной обстановке и попробовать необычные согревающие блюда, «Комсомолка» сделала подборку заведений, в которых подают горячие супы по рецептом разных народов мира.

MONO

В этом ресторане со стильным интерьером подают не менее стильные блюда. В меню заведения вы найдете и классический борщ, и крем-супы, и еще много всего интересного.

Нашли в меню:

- крем-суп из сельдерея с прошутто;

- томатный суп с морепродуктами;

- борщ с говядиной, подкопченным салом и зеленым луком.

Средняя стоимость одного блюда: 500 руб.

Адрес: улица 10 лет Октября, 17а.

Как работает: 11:00 – 23:00 с понедельника по четверг, 11:00 – 01:00 в пятницу, 12:00 – 01:00 в субботу, 12:00 – 23:00 в воскресенье.

«Довольная рыба»

В последнее время паназиатская кухня становится все более популярной. Атмосфера этого заведения пропитана пряными ароматами и экзотической остротой.

Нашли в меню:

- рамен: обычный, ореховый с говядиной, с карри и лососем;

- том кха;

- фо бо;

- сливочный Ким Чи;

- том ям: традиционный, с лососем и креветками;

- фо чай.

Средняя стоимость одного блюда: 500 руб.

Адрес: улица Пушкинская, 198.

Как работает: 11:00 – 23:00 с воскресенья по четверг, 11:00 – 00:00 в пятницу и субботу.

Если вы любите еду поострее, тогда вам точно понравится это заведение Фото: Довольная рыба

«Мамины блины»

А это семейное кафе, где можно отведать всеми любимой домашней еды. Яркий интерьер поможет быстрее согреться и развеселиться, а еще вас приятно удивят цены. Кстати, здесь есть супчик дня.

Нашли в меню:

- солянка;

- бульон с пельменями;

- суп-пюре;

- крем-суп.

Средняя стоимость одного блюда: 60 руб.

Адрес: улица Максима Горького, 84.

Как работает: 9:00 – 21:00, ежедневно.

«Кухня»

Данное кафе определенно стоит посетить любителям необычной сервировки. Для подачи супов здесь используют не только тарелки, но и… хлеб. Кстати, свежеиспеченный. Это визитная карточка заведения. Подаются здесь русские, грузинские и европейские блюда.

Нашли в меню:

- суп с мини-хинкали;

- харчо на грецких орехах;

- уха с лососем;

- крем-супы: грибной, чаудер, лососевый.

Средняя стоимость одного блюда: 300 руб.

Адрес: улица Коммунаров, 224д.

Как работает: 9:00 – 20:30, ежедневно.

Оригинальная подача супов Фото: кафе Кухня

«Кинза»

Здесь можно попробовать блюда грузинской кухни, которые всегда славилась своим разнообразием. Супов здесь много и они очень разнообразны.

Нашли в меню:

- хашлама с курицей;

- уха грузинская;

- сливочный суп с хинкали;

- харчо с говядиной.

Средняя стоимость одного блюда: 300 руб.

Адрес: улица Пушкинская, 268.

Как работает: 10:30 – 22:30 с воскресенья по четверг, 10:30 – 23:00 в пятницу и субботу.

Просто хинкали – хорошо, но с супом еще лучше Фото: Кинза

«Шелби»

В гастропабе «Шелби» вас встретит брутальный и британский стиль. Кроме обилия холодных и горячих закусок, в меню есть различные супы – в основном, сытные и наваристые.

Нашли в меню:

- куриный суп с яйцом;

- уха;

- картофельный суп с беконом;

- борщ классический;

- суп с лапшой и курицей.

Средняя стоимость одного блюда: 200 руб.

Адрес: улица Пушкинская улица, 223.

Как работает: 12:00 – 23:00 по будням, 12:00 – 01:00 в выходные.

Подача – главное украшение блюда Фото 2: гастропаб Шелби

«Пряный кролик»

Чтобы прийти сюда, особый повод не нужен. Повидаться с друзьями или просто поужинать после рабочего дня – для каждого случая в меню найдется что-то подходящее.

Нашли в меню:

- крепкий бульон с мясными равиоли;

- сырный крем-суп с хрустящим хлебом;

- кислые щи с куриными сердечками и дымленой сметаной;

- сливочный лапландский суп.

Средняя стоимость одного блюда: 340 руб.

Адрес: улица Свободы, 173.

Как работает: 8:00 – 01:00 с воскресенья по четверг, 8:00 – 02:00 в пятницу, 10:00 – 02:00 в субботу.

Съесть горячий суп – отличное решение в холодный день Фото: Пряный кролик

Чайхана «Бирюза»

В холодный осенний вечер здесь встретит роскошный восточный интерьер и аромат специй. Согревающее и разнообразие меню сразу же поможет забыть о плохой погоде.

Нашли в меню:

- чакапули с телятиной;

- кесма лагман;

- борщ чайханский с бужениной;

- кийма шурпа;

- суп сырный с чиабаттой;

- суп-крем из грибов;

- финский сливочный суп.

Средняя стоимость одного блюда: 350 руб.

Адрес: улица Советская, 14.

Как работает: 9:00 – 23:00 с воскресенья по четверг, 9:00 – 00:00 в пятницу и субботу.

Фото: «Бирюза»

Цены и подробности меню следует уточнять в самих организациях.

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