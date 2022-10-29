Расскажем где в Ижевске можно скоротать холодные вечера за тарелкой горячего супа
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С каждым днем осень все больше вступает в свои права, и жители Ижевска предпочитают долгим прогулкам посиделки в уютных ресторанчиках и кафе. Специально для тех, кто хотел бы скоротать холодный вечер в приятной обстановке и попробовать необычные согревающие блюда, «Комсомолка» сделала подборку заведений, в которых подают горячие супы по рецептом разных народов мира.
MONO
В этом ресторане со стильным интерьером подают не менее стильные блюда. В меню заведения вы найдете и классический борщ, и крем-супы, и еще много всего интересного.
Нашли в меню:
- крем-суп из сельдерея с прошутто;
- томатный суп с морепродуктами;
- борщ с говядиной, подкопченным салом и зеленым луком.
Средняя стоимость одного блюда: 500 руб.
Адрес: улица 10 лет Октября, 17а.
Как работает: 11:00 – 23:00 с понедельника по четверг, 11:00 – 01:00 в пятницу, 12:00 – 01:00 в субботу, 12:00 – 23:00 в воскресенье.
«Довольная рыба»
В последнее время паназиатская кухня становится все более популярной. Атмосфера этого заведения пропитана пряными ароматами и экзотической остротой.
Нашли в меню:
- рамен: обычный, ореховый с говядиной, с карри и лососем;
- том кха;
- фо бо;
- сливочный Ким Чи;
- том ям: традиционный, с лососем и креветками;
- фо чай.
Средняя стоимость одного блюда: 500 руб.
Адрес: улица Пушкинская, 198.
Как работает: 11:00 – 23:00 с воскресенья по четверг, 11:00 – 00:00 в пятницу и субботу.
Если вы любите еду поострее, тогда вам точно понравится это заведение Фото: Довольная рыба
«Мамины блины»
А это семейное кафе, где можно отведать всеми любимой домашней еды. Яркий интерьер поможет быстрее согреться и развеселиться, а еще вас приятно удивят цены. Кстати, здесь есть супчик дня.
Нашли в меню:
- солянка;
- бульон с пельменями;
- суп-пюре;
- крем-суп.
Средняя стоимость одного блюда: 60 руб.
Адрес: улица Максима Горького, 84.
Как работает: 9:00 – 21:00, ежедневно.
«Кухня»
Данное кафе определенно стоит посетить любителям необычной сервировки. Для подачи супов здесь используют не только тарелки, но и… хлеб. Кстати, свежеиспеченный. Это визитная карточка заведения. Подаются здесь русские, грузинские и европейские блюда.
Нашли в меню:
- суп с мини-хинкали;
- харчо на грецких орехах;
- уха с лососем;
- крем-супы: грибной, чаудер, лососевый.
Средняя стоимость одного блюда: 300 руб.
Адрес: улица Коммунаров, 224д.
Как работает: 9:00 – 20:30, ежедневно.
Оригинальная подача супов Фото: кафе Кухня
«Кинза»
Здесь можно попробовать блюда грузинской кухни, которые всегда славилась своим разнообразием. Супов здесь много и они очень разнообразны.
Нашли в меню:
- хашлама с курицей;
- уха грузинская;
- сливочный суп с хинкали;
- харчо с говядиной.
Средняя стоимость одного блюда: 300 руб.
Адрес: улица Пушкинская, 268.
Как работает: 10:30 – 22:30 с воскресенья по четверг, 10:30 – 23:00 в пятницу и субботу.
Просто хинкали – хорошо, но с супом еще лучше Фото: Кинза
«Шелби»
В гастропабе «Шелби» вас встретит брутальный и британский стиль. Кроме обилия холодных и горячих закусок, в меню есть различные супы – в основном, сытные и наваристые.
Нашли в меню:
- куриный суп с яйцом;
- уха;
- картофельный суп с беконом;
- борщ классический;
- суп с лапшой и курицей.
Средняя стоимость одного блюда: 200 руб.
Адрес: улица Пушкинская улица, 223.
Как работает: 12:00 – 23:00 по будням, 12:00 – 01:00 в выходные.
Подача – главное украшение блюда Фото 2: гастропаб Шелби
«Пряный кролик»
Чтобы прийти сюда, особый повод не нужен. Повидаться с друзьями или просто поужинать после рабочего дня – для каждого случая в меню найдется что-то подходящее.
Нашли в меню:
- крепкий бульон с мясными равиоли;
- сырный крем-суп с хрустящим хлебом;
- кислые щи с куриными сердечками и дымленой сметаной;
- сливочный лапландский суп.
Средняя стоимость одного блюда: 340 руб.
Адрес: улица Свободы, 173.
Как работает: 8:00 – 01:00 с воскресенья по четверг, 8:00 – 02:00 в пятницу, 10:00 – 02:00 в субботу.
Съесть горячий суп – отличное решение в холодный день Фото: Пряный кролик
Чайхана «Бирюза»
В холодный осенний вечер здесь встретит роскошный восточный интерьер и аромат специй. Согревающее и разнообразие меню сразу же поможет забыть о плохой погоде.
Нашли в меню:
- чакапули с телятиной;
- кесма лагман;
- борщ чайханский с бужениной;
- кийма шурпа;
- суп сырный с чиабаттой;
- суп-крем из грибов;
- финский сливочный суп.
Средняя стоимость одного блюда: 350 руб.
Адрес: улица Советская, 14.
Как работает: 9:00 – 23:00 с воскресенья по четверг, 9:00 – 00:00 в пятницу и субботу.
Фото: «Бирюза»
Цены и подробности меню следует уточнять в самих организациях.
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