Граффити на ул. Буммашевской в Ижевске дорисовали

Граффити на ул. Буммашевской, 66АТ в Ижевске. Фото: Екатерина Ардашева

В Ижевске завершена работа над новым граффити. Художники нарисовали его на стене центрального теплового пункта на ул. Буммашевской, 66АТ.

Работа была начата осенью прошлого года. В очертаниях угадывались путники с факелами и сказочный лес. Ранее – зимой 2021 года – там нарисовали волосы принцессы Рапунцель и дракона.

Тепловой пункт в Ижевске в 2021 году. Скриншот с ЯндексКарт

Сейчас картина полностью доделана. Она уже стала местной достопримечательностью.

Вот так теперь выглядит центральный тепловой пункт. Фото: Екатерина Ардашева

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