Маленькие помощники в борьбе с большой болезнью: как жительница Ижевска зарабатывает себе на лекарство

Светлана и ее гномы

Когда узнаешь тяжелый диагноз, с которым придется идти дальше по жизни, важно не опустить руки и укрепить силу духа. Так, Светлана Шарафеева из Ижевска решила для себя, что будет зарабатывать себе на лекарство с помощью продажи гномиков, сшитых самостоятельно.

От идеи до воплощения

Однажды проходя мимо магазинных полок, Светлана увидела игрушечных гномов. Она влюбилась в них с первого взгляда. Решила сама попробовать сшить таких. Это ей не составило труда: она скорняк по образованию.

Идею поддержал и муж Светланы – именно он делает деревянные основы для будущих игрушек.

«Я каждого гнома делаю с душой, даже разговариваю с ними. Долго думала, как украсить колпачки. Придумала – бусинами: каждую приклеиваю вручную», – рассказывает Светлана.

Это заготовки для будущих гномиков. Фото: предоставлено героиней

Первых гномов мастерица подарила родным, а потом решила их продавать. Игрушки понравились покупателям.

«Приехал парень из Воткинска, спортсмен, видимо. Говорит: «Один гном будет жить в Москве, а второго увезу в Китай». Он как раз ехал туда на соревнования. Вот так! Еще мои гномики теперь живут в Екатеринбурге, в Набережных Челнах, Волоколамске. Они очень нравятся тем, кто их купил, – у меня нет ни одного плохого отзыва. Хорошие у нас люди в Ижевске, добрые! Мне приятно – это такой адреналин, хочется делать еще и еще!» – улыбаясь, говорит Светлана.

Гномы Светланы стали отличным подарком для многих жителей Удмуртии. Фото: предоставлено героиней

Неутешительные анализы

Светлана не просто так стала продавать своих гномиков. Несколько лет назад она узнала о неутешительном диагнозе.

«Я была разъездным кассиром в электричках. Работу очень любила. Но однажды сломала ногу. Наложили гипс. Потом снова вышла на работу, но нога продолжала болеть. Снова наложили гипс. Но ничего не изменилось. А потом мне попался очень опытный хирург. Он сразу направил меня на исследования», – вспоминает женщина.

Так и создаются маленькие волшебники. Фото: предоставлено героиней

Ей поставили диагноз «ревматоидный артрит», при котором суставы подвергаются воспалению и со временем вовсе разрушаются. Сейчас Светлана принимает гормоны – к сожалению, другие методы лечения ей не подходят.

«А потом я узнала о генно-инженерном препарате, который нужно ставить раз в полгода. Но врач в Ижевске сказала, что все бесплатные квоты на это лекарство уже распределены на год вперед. Надо ехать в Москву», – говорит Светлана.

Денег на лечение нужно выделить немало – за один укол 60 тысяч, а также нужны деньги на дорогу, проживание в столице и в больнице, а также на анализы.

«Просить денег у кого-то я бы никогда не смогла. А когда у человека безвыходная ситуация, голова начинает крутиться на 360 градусов. Поэтому и начала думать о заработке».

Сильную женщину ничто не сможет сломить

Продажа гномиков принесла свои результаты: деньги на укол Светлана собрала. Но оставить своих маленьких друзей она не смогла: сейчас она мастерит гномов уже в весенних расцветках.

С такими гномиками в вашем доме точно появится весеннее настроение. Фото: предоставлено героиней

Когда болезнь обостряется, Светлане крайне тяжело без обезболивающего, но даже тогда она не сдается.

«Жить-то и радоваться хочется! Хочется видеть, как растут внуки. Возраст-то еще у меня молодой, всего 53 года. Чего плакать? Я верю, что написано судьбой, то и случится».

Ее место силы – огород, где она вместе с мужем и родными ухаживает за грядками. А еще она мечтает жить на первом этаже – спускаться со второго в туалет по крутой лестнице ей тяжело.

«Мечтаю, чтобы было счастье и здоровье у близких, чтобы мама подольше жила, потому что без родителей мы сироты. Хочу съездить на мое любимое море. Хочу, чтобы мир на земле был», – говорит Светлана. Уже марте она уедет в Москву, где врачи сделают ей укол. Она верит, что сможет вставать по утрам без боли.

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