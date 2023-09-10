Нежеланные гости в еде: каких паразитов можно найти в продуктах питания

Как избежать отравления и неприятных симптомов. Фото: elements.envato.com

Покупатели все чаще отдают предпочтение фермерским продуктам. Одни считают, что они полезнее и в них нет вредных нитратов, другие выбирают их из-за более насыщенного вкуса. Но одно дело купить продукцию на сертифицированным рынке, где товары проходят тщательную проверку, другое – в сомнительных киосках и на непроверенных базарах. Расскажем, каких паразитов можно подхватить, если поесть непрожаренного мяса и отведать ягод «прямо с грядки».

Что таится в мясе

Ленточных червей, а именно: свиного и бычьего цепней, можно найти даже в в самом аппетитном филе, если покупать мясо в непроверенных местах. Финна – личинка ленточных червей (покаящаяся стадия) – по размерам схожа с горошиной и ее легко увидеть, но если она будет в глубине куска, то ее можно и не заметить.

Взрослые черви достигают от 5 до 10 метров в длину. Если съесть мясо с финнами, то, когда червь разовьется, он заполнит весь кишечник и может вызвать непроходимость. Кроме этого, червь своими присосками травмирует кишечник, а его продукты обмена вызывают интоксикацию.

Есть непрожаренное мясо небезопасно. Фото: elements.envato.com

Цепни живут за счет поглощения питательных веществ у хозяина, а значит оставляют его голодным. Но бывает и хуже. Из-за отравления продуктами обмена червя у человека начинается рвота. Об этом знают не все, но при рвоте содержимое тонкого кишечника часто возвращается обратно в желудок. Вместе с ним в желудок попадают и яйца паразита.

Личинки проклевываются, вбуравливаются в стенку желудка и уходят в кровоток, с которым разносятся по организму и превращаются в финны. Где именно они осядут, предугадать нельзя. Повезет, если финны локализуются в мышцах, но бывает, что они развиваются, например, в мозге, что может привести к смерти.

Кроме цепней, в мясе может содержаться еще один паразит – трихинелла. Они в огромных количествах развиваются в мышцах, диафрагме, языке, поражают даже сердце. Чаще всего трихинеллы находят в мясе диких зверей, например, кабанов и медведей. Из-за распространения этих паразитов в августе 2023 года Игринский район Удмуртии был закрыт на карантин.

Что можно найти в рыбе

Гельминты обитают не только в мясе, но и в пресноводной рыбе. Часто встречаются двуустки. Заражение ими называют описторхозом. Это заболевание печени и желчевыводящих путей. Двуусток чаще всего подхватывают из-за недостаточной термической обработки карпа и леща или употребления непросоленной икры.

В рыбе, как и в мясе, встречаются личинки ленточных червей. Пятиметровый широкий лентец селится в кишечнике человека после употребления непроверенной рыбки.

Морская рыба, так же как и речная, может содержать в себе паразитов. Фото: elements.envato.com

Морская рыба тоже таит в себе паразитов. Хоть они встречаются редко, но думать, что в морской воде все «чисто» не стоит. В необработанной рыбе содержатся личинки анизакид, приводящие к язвам или некрозу кишечника и желудка.

При несоблюдении условий хранения, что часто бывает на сомнительных уличных рынках, рыба может испортиться и вызвать у покупателя отравление.

Что обитает в яйцах

«Болезнью сырых яиц», или сальмонеллезом, заражаются при употреблении необработанных термически яиц или же через грязные руки, которыми яица трогали. Сальмонеллы – бактерии вызывающие сальмонеллез, бывают нескольких серотипов.

Самый опасный из них – брюшной тиф, но сейчас он почти не встречается. Больше всего распространен серотип энтеритидис, которым заражаются от домашней птицы. Болезнь протекает довольно тяжело. Больного ожидает лихорадка, интоксикация, рвота, диарея и в дальнейшем обезвоживание.

Лучше не увлекаться поеданием сырых яиц. Фото: elements.envato.com

Сальмонеллы обычно встречаются на скорлупе яиц, попадая туда от зараженных кур. Сальмонелла может оказаться внутри яйца, если оно долго лежит без обработки. Определить зараженные яйца никак не получится: вкус и запах у них не изменяется. Единственное, как можно себя обезопасить – термически обрабатывать яйца и мыть руки после контакта с ними.

Некоторые говорят, что перепелки не болеют сальмонеллезом и их яйца можно употреблять сырыми, но это заблуждение. Хотя у этих птиц, действительно, крайне редки случаи заболевания, они все равно могут быть носителями бактерий. Так что их яйца тоже надо обрабатывать.

Чем можно заразиться от молочных продуктов

Бактериальные и вирусные заболевания поджидают людей, купивших непроверенную молочку. Самые страшные из них – туберкулез, ящур, бруцеллез. Они поражают сразу несколько систем органов и последствия после них ужасные.

Эти бактерии крайне живучие. Бруцеллы могут прожить несколько месяцев, а палочка туберкулеза в молочных продуктах прекрасно себя чувствует в течении года. Вирус ящура менее жизнеспособен и быстро погибает под воздействием термических обработок.

Парное молоко обязательно нужно кипятить. Фото: elements.envato.com

Помимо названных бактерий, через некипяченое молоко можно заразиться клещевым энцефалитом. После того, как животное укусил инфицированный клещ, молоко тоже становится зараженным. Вдобавок, определенную опасность несет в себе и стафилококковая инфекция, которую можно подхватить от молока коровы, заболевшей маститом. Бактерии вызывают у человека интоксикацию и лихорадку, а иногда ангину и высыпания на коже.

Чтобы не заразиться, нужно просить у продавца сертификаты и брать только проверенную молочную продукцию, а фермерское молоко обязательно кипятить.

Что опасное содержится в ягодах, грибах, фруктах и овощах

Яйца остриц или аскарид попадают на кожуру плодов их почвы или их приносят на лапках насекомые. Это не такие опасные паразиты, как, например, цепни, но приятного все равно мало. Кроме того, при массовом размножении аскариды могут попасть в легкие. Защититься от паразитов очень просто – нужно всего лишь промыть все, что собрали или купили, перед тем, как это есть.

Фрукты и овощи нужно мыть как следует. Фото: elements.envato.com

Чего ожидать от готовых блюд

Если еду готовил работник, чем-то в данный момент болеющий (например, норовирусом) и не соблюдающий гигиену, он с большой долей вероятности занесет инфекцию в готовые блюда. Кроме того, у каждого блюда есть свой срок годности. Просроченная еда может стать причиной отравления.

Есть ли какая-нибудь опасность в меде

Особых опасностей в меде нет, особенно, если пчеловод добросовестно выполняет свои обязанности. Но если поля возле пасеки обрабатывают пестицидами, пчелы могут погибнуть, успев сделать некоторое количество «отравленного» меда. Так что для безопасности лучше узнать, не было ли на пасеке в этом году падежа пчел из-за ядохимикатов.

Какие правила соблюдать, чтобы не заразиться от продуктов

Выяснив, чем опасны те или иные продукты, можно составить небольшой список

правил, которые уберегут покупателя от болезней:

- не покупайте продукты в непроверенных местах: сомнительных рынках, странных киосках, с улицы или из машин;

- мойте руки, фрукты, овощи;

- у продавцов продуктов животного происхождения должна быть лицензия;

- мясо и рыбу нужно нарезать на отдельной доске;

- не употребляйте сырую рыбу и яйца, плохо прожаренное мясо;

- проверяйте дату сортировки яиц. Она должен быть не старше 25 суток;

- не давайте сырое мясо и рыбу своим домашним питомцам.

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