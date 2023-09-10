Как Лариса Долина в Ижевске выступала

Лариса Долина в Ижевске

Народная артистка России Лариса Долина приезжает в Ижевск регулярно. Ее концерты всегда проходят с аншлагом. 10 сентября Лариса Александровна отмечает день рождения. И в честь этого события вместе с директором продюсерского центра «Овация» Борисом Рубиновским вспоминаем, как певица приезжала в наш город в конце 90-х, а также рассказываем о ее характере и райдере.

Пришлось организовывать сразу еще один концерт

С большим сольным концертом Лариса Долина посетила столицу Удмуртии в октябре 1996 года. Борис Рубиновский, который тогда только-только начал заниматься организацией концертов, приехал за ней в Москву.

«Я хорошо помню этот день – теплый, солнечный, осенний. Приехал к ней домой рано утром, и мы вместе поехали в Домодедово на потрясающем Линкольне – в то время это была невероятная и весьма диковинная машина. Вместе летели в Ижевск, вместе ехали в отель. И у меня, 19-летнего, с ней как-то сразу сложились не только рабочие, но и теплые дружеские отношения», – рассказывает Борис Рубиновский.

Лариса Долина и Борис Рубиновский, 1996 год. Фото: предоставлено Борисом Рубиновским

Как раз в то время у Долиной вышла песня «Погода в доме», моментально ставшая мега-популярной и звучавшая, как говорится, чуть ли не из каждого чайника. Билеты на ее концерт в ДК «Металлург» ижевчане расхватывали, как горячие пирожки.

«Встречали Ларису Александровну очень круто. Впрочем, я уже почти 28 лет с ней работаю и ее всегда так встречают. Тогда был полный зал, и многим не хватило билетов. Поэтому через 5 месяцев, в марте 1997, мы снова повторили концерт, и опять был аншлаг».

Что у Долиной в райдере?

С тех пор Лариса Долина – частый гость в Ижевске, она считается одной из часто гастролирующих в нашем городе звезд. К 2010 году число ее посещений Ижевска с закрытыми, обычными и фестивальными выступлениями превышало цифру 20. И всегда аншлаг.

Лариса Долина на концерте в Ижевске в 2004 году Фото: Архив КП

Лариса Александровна поет только «живьем», без фонограммы, поэтому перед концертом она должна хорошо выспаться, отдохнуть и порепетировать. Но при любой возможности они вместе с Борисом Рубиновским выходят на прогулки по городу. Лариса Долина видела нашу набережную, посещала музеи и церкви, и даже стреляла из пневматического и огнестрельного оружия в музее им. М. Калашникова.

«Недавно мы с ней чудесно прогулялись после концерта по Центральной площади. Была прекрасная погода, и у Ларисы Александровны было отличное настроение. И она отметила, как все поменялось на площади, ей очень понравилось», – говорит Рубиновский.

Конечно, Лариса Долина – человек известный и узнаваемый. Во время прогулок к ней частенько подходят, просят автографы: певица никогда не отказывает.

Лариса Долина бывает в Ижевске очень часто. Фото: предоставлено Борисом Рубиновским

«Сейчас мы с Ларисой Александровной много гастролируем по стране, и она всегда откликается и не отказывается от встреч с людьми. Она готова выслушать любого человекам и помочь ему, особенно когда он талантлив».

По словам Рубиновского, у артистов уровня Ларисы Долиной очень простой бытовой райдер.

«Это уже закономерность: чем больше артист, тем проще райдер. Главное для Ларисы Александровны – технический райдер, где четко прописана вся необходимая аппаратура для концерта. В гримерке же должно быть самое необходимое – вода, лимоны и фрукты».

2023 год. Фото: предоставлено Борисом Рубиновским

Кстати, Лариса Долина всегда следит за своим питанием, она строго придерживается определенных рекомендаций и в ее рационе нет никаких излишеств.

«У нее огромная сила воли, поэтому она так хорошо выглядит», – рассказывает продюсер.

Лариса Долина и не такое видала!

Несколько раз в Ижевске с Ларисой Долиной случались нестандартные ситуации. Так, перед традиционным праздничным концертом на Центральной площади в День города с ее участием в 2004 году, в гостинице отключили горячую воду. А температура воздуха на улице к началу концерта резко упала до +2, начался едва ли не штормовой ветер и дождь. Несмотря на такую погоду, на площади собрались зрители – все хотели послушать Ларису Долину.

Лариса Долина на Дне города в 2004 году Фото: Архив КП

«И она отработала двухчасовой концерт, не сократив его ни на песню. Причем в легком вечернем платье. Согревали ее лишь софиты, установленные на сцене, и любовь зрителей. А уже после концерта Лариса Александровна отогревалась горячим чаем в гостинице. Долина прошла огромную, еще советскую артистическую закалку. В те времена порой не было не то что электричества, иногда негде было еду купить и негде было ее приготовить – варили все с помощью кипятильников в гостиницах при постоянно вырубающемся свете. Поэтому Ларису Александровну вообще не напугать этим и точно не удивить!», – говорит Борис Рубиновский.

Лариса Долина награждена орденом почета и орденом Дружбы. На фото она в Ижевске в 2004 году Фото: Архив КП

Еще один инцидент произошел во время концерта в 2008 году. Тогда были проблемы с электричеством – ни звука, ни света, полная темнота в помещениях. Зрителей в ДК не пускали. И Лариса Долина просто вышла к ним на улицу и сказала, что нужно чуть-чуть потерпеть, что специалисты работают и что концерт состоится в любом случае. И действительно – через полчаса все наладилось, и зрители, ни один из которых не ушел домой, смогли насладиться выступлением артистки.

Лариса Долина и Борис Рубиновский дружат и работают уже почти 28 лет. Фото: предоставлено продюсером

По словам продюсера, у Долиной сильный, но, порой, сложный характер.

«Я почувствовал ее характер сразу же при первом знакомстве, – улыбается Борис Рубиновский. – Лариса Александровна – одна из самых профессиональных певиц не только России, но, не побоюсь сказать, мира. Она гениальная и с огромной харизмой. Безусловно, у людей, которые многого добиваются в жизни, сильный и сложный характер. Но именно это и делает таких людей великими. Она мало спит, много работает. Она преподает, заведует кафедрой, занимается со своими студентами в своей академии. Она ездит на гастроли и играет в театре. И на все у нее хватает времени и вовлеченности. Поэтому я постоянно учусь у нее: ее силе воли, выдержке, целеустремленности».

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