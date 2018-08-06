Сколько зарабатывает и почему может уйти в отставку глава Ижевска

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-06T10:12:34+03:00

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10 августа в Ижевске пройдет конкурс по выбору главы города. По итогам мероприятия конкурсная комиссия отберет как минимум две достойные кандидатуры, которых затем представят депутатам Гордумы, которые в течение 15 суток должны будут собраться на сессию и выбрать нового градоначальника. Сейчас на этот пост претендуют 13 человек, каждый из которых полон амбиций стать главой столицы Удмуртии. А чем же, собственно занимается градоначальник и какая у него зарплата? Разбираемся в нашем материале.

Чем занимается глава Ижевска?

Глава Ижевска является «лицом» города и представляет муниципалитет при взаимодействии с прочими органами государственной власти. Утверждает законодательные акты, принятые Гордумой. Решает вопросы и проблемы города, управляет муниципальной собственностью, решает, как распоряжаться деньгами города (бюджетом).

Градоначальник также формирует штат сотрудников администрации, устанавливает размер платы в детских садах Ижевска. Курирует хозяйственную деятельность в подведомственных учреждениях.

Какую зарплату он получает?

Согласно сведениям о доходах, опубликованным на сайте администрации Ижевска, в 2017 году экс-глава города Юрий Тюрин заработал 3,1млн рублей с учетом пенсии. Это чуть больше 262 тысяч рублей в месяц.

Один из его предшественников, Денис Агашин (был главой администрации города с 2010 по 2015 год) в 2012 году, например, за свою работу на посту градоначальника получил более 2,1 миллиона рублей. Что на каждый месяц составляет 175 тысяч.

Сколько длится рабочий день главы Ижевска?

Как и у всех госслужащих, рабочий день главы Ижевска длится восемь часов. Однако он часто задерживается на работе, работает по выходным и праздникам.

Сколько новый глава Ижевска пробудет на своем посту?

Новый глава Ижевска проработает на своей должности чуть больше двух лет – до сентября 2020 года. Срок его полномочий истекает вместе с полномочиями депутатов Гордумы шестого созыва, которые, напомним, избирались на пять лет (вместе с экс-главой Юрием Тюриным) в 2015 году.

Сколько у него заместителей?

У главы Ижевска есть первый заместитель, должность которого занимает Сергей Задорожный. Он же на момент отсутствия официального градоначальника временно исполняет его обязанности. Также у главы есть заместитель по социальной политике (Дмитрий Чистяков), заместитель по ЖКХ (Сергей Чернышев), замглавы – начальник управления финансов (Павел Новгородцев), руководитель аппарата (Алексей Тимофеев) и замглавы по экономическому и инвестиционному развитию города, кресло которого пока пустует.

До 2018 года у главы Ижевска также был заместитель по градостроительству, благоустройству и транспорту. Должность упразднили в связи с оптимизацией. До 20 октября 2017 года этот пост занимал Владимир Нестеренко.

При каких обстоятельствах главу Ижевска могут «уволить»?

Согласно уставу города, досрочное прекращение полномочий главы Ижевска, возможно, в целом ряде случаев. В частности, из-за его смерти, недееспособности, из-за судебного приговора, вступившего в силу.

Отправить градоначальника в отставку могут также депутаты Гордумы при условии, что с подобной инициативой выступит минимум одна треть народных избранников. Поводами для такого решения может стать бездействие со стороны главы города в течение трех месяцев, иностранные вклады, счета или ценные бумаги, допущение межконфессиональных конфликтов на территории города, бездействие, результатом которого стала, например, гибель людей, а также оценка «неуд» за работу от городского парламента два раза подряд.

Например, бывшему руководителю муниципалитета Юрию Тюрину оценку давали единожды на апрельской сессии Гордумы 2017 года. Работу Тюрина за 2016 год депутаты оценили положительно, хоть и покритиковали главу столицы. В частности, народные избранники выразили недовольство по поводу уборки снега, содержания дорог, а также финансовой ситуации в городе. Тем не менее, они поддержали главу Ижевска и подтвердили, что доверяют ему.

«Уволить» руководителя муниципалитета может также глава Удмуртии Александр Бречалов. Он также может покинуть свое кресло сам. Например, так поступил Юрий Тюрин, который написал заявление о сложении полномочий 3 мая 2018 года.

В любом случае, отставка главы Ижевска рассматривается на сессии и должна быть одобрена депутатским корпусом.

Почему главу Ижевска выбирает конкурсная комиссия?

Решение о том, что избирать главу Ижевска впервые будут с помощью конкурсной комиссии депутаты Гордумы приняли в феврале 2018 года, когда внесли изменения в городской устав. Постепенно к этой модели переходят все муниципальные образования республики. Вообще, эта история началась еще в декабре 2017 года с подачи экс-главы Ижевска Юрия Тюрина. Согласно документу, опубликованному в СМИ, эти поправки были вызваны «необходимостью приведения Устава в соответствие с федеральным законодательством».

– Безусловный плюс комиссии – стать главой города смогут специалисты из администрации города, госучреждений, директора крупных предприятий. По сути, любой гражданин, готовый для этой работы, сможет участвовать в выборах, – комментировал тогда Тюрин.

До принятия конкурсной комиссии глава города избирался из числа депутатов. К подобной модели в Ижевске перешли после решения Госсовета Удмуртии в 2015 году по инициативе экс-главы республики Александра Соловьева. «Мы выбираем депутатов. Почему мы не можем доверить им избрать главу муниципального образования из среды депутатов?» – объяснял свою позицию Соловьев. Тогда же в столице региона отказались от всенародных выборов.

13 претендентов на кресло

Напомним, что Ижевск остался без главы третьего мая после ухода с этой должности Юрия Тюрина. 18 мая в городе стартовал конкурс на кресло градоначальника, а само заседание конкурсной комиссии назначили на 8 июня. Однако в назначенный день четверо из 12 членов комиссии на мероприятие не явилось, кворум не собрался, а выборы главы перенеслись на неопределенный срок.

21 июня на внеочередной сессии Гордумы депутаты приняли решение провести конкурсе 10 августа. Определиться с победителем конкурсная комиссия должна будет за два дня, то есть до 12 августа. После этого в течение 15 дней Гордума соберется на внеочередную сессию, чтобы из представленных комиссией кандидатов (не менее двух) выбрать нового градоначальника.

Напомним, что на кресло руководителя муниципалитета претендуют 13 человек:

Ренат Хайруллин – замдиректора филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Татарстане;

Олег Овчинников – замначальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж»;

Алексей Ялунин – адвокат;

РамильЯмилов – директор ООО «Контора»;

Владимир Чепкасов – индивидуальный предприниматель;

Ольга Гуленок – пенсионер;

Олег Гарин – председатель Городской думы Ижевска;

Роман Альчиков – замдиректора ООО «УК «Строительно-монтажное предприятие-184»;

Кирилл Кондаков – ведущий инженер АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова;

Константин Сунцов – директор ООО «Арсенал»;

Михаил Савельев – председатель Совета директоров Ассоциации по методологическому обеспечению деловой активности «Митра»;

Михаил Черемных – директор АМОУ «Гуманитарный лицей»;

Максим Тенсин – замдиректора Ижевского филиала РАНХиГС.

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