Утро в Ижевске: отключение светофоров, погода на сентябрь и мировой рекорд в Ижевском цирке
Доброе утро, Ижевск! На календаре 17 августа, пятница. Сегодня нас ожидает переменная облачность и +19 градусов. Рабочая неделя в самом заканчивается, и мы надеемся, что вы полны сил и энергии! А пока предлагаем вам новости одной строкой:
- 20 автобусов из Ижевска работали на ЧМ по футболу (подробнее)
- В Удмуртии не будут наказывать мужчину, который убил свою жену на глазах у ребенка (подробнее)
- Студентка из Ижевска поедет на конкурс «Мисс студенчество России» (подробнее)
- В цирке Ижевске установят мировой рекорд, который попадет в книгу Гиннесса (подробнее)
С подробностями
На трассах в Удмуртии стали делать шумовые полосы
К 1 сентября особенное внимание уделяют безопасности на дорогах. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, мероприятия, которые уже провели по безопасности дорожного движения, позволили сократить количество аварий на 4,8% (продолжение).
Где в Ижевске оставить домашнего любимца на время командировки, отпуска или отъезда?
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Уезжая в отпуск или командировку, ижевчане готовы платить любые деньги за то, чтобы их любимцу оказали должный уход и внимание на время отсутствия хозяев. Разбираемся, есть ли в Ижевске сервисы для передержки домашних животных и в какую цену обходятся их услуги? (продолжение).
Последняя улыбка лета: вернется ли в Ижевск тепло, и какая погода будет в сентябре?
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Вот уже несколько дней регионы России жалуются на погоду – в Подмосковьеобрушились ливни с градом, в Норильске из-за порывов ветра обрушились остановки, а в Приморье затопило трассы. Испортилась погода и в Ижевске. Вот уже несколько дней в столице республике поливает дождь. Каким будет конце августа и сентябрь, и ждать ли жителям теплой погоды? (продолжение)
Как бороться с «обочечниками» в Ижевске
autolegal.ru
Практически в каждой пробке есть они - наглецы, которые пытаются объехать «очередь» по обочине, в потом как ни в чем ни бывало вклиниться в общий поток. Как можно бороться с такими «лихачами», разбиралась «Комсомолка». (продолжение)
Из-за плановых работ в Ижевске отключат 20 светофоров
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В четверг, 16 августа, в Ижевске на разных перекрестках отключат 20 светофоров. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, отключения начнутся в 19.00 и продлятся до полуночи. Каждый светофор может не работать от пяти до 20 минут, в зависимости от того, сколько потребуется времени на работу. (продолжение)
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