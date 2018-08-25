2018-08-25T15:42:05+03:00
Общество

Результаты недели: сорванные выборы главы города, ижевский электрокар и новый аттракцион «Тополь»

«Комсомолка» рассказывает о самых интересных событиях недели
Диана ФИЛИМОНОВА
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Традиционный недельный обзор новостейТрадиционный недельный обзор новостейФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Прошедшая неделя в Ижевске выдалась по-настоящему богатой на события. Что-то пропустили? В нашем обзоре мы расскажем вам о самых важных из них.

Кратко:

В Ижевске задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

Ижевск стал самым доступным городом в России для работающих студентов

К 1 сентября в Ижевске должны обновить разметку и благоустроить территории у школ

В честь фигуристки из Ижевска Алины Загитовой назвали скаковую лошадь

Первая партия вакцин против гриппа поступила в Удмуртию

В Удмуртии 3-летний ребенок выпал из окна детского сада

В Удмуртии может появиться резиденция пельменя

С подробностями:

Сорванные выборы

В понедельник, 20 августа, в Ижевске проходили выборы городского главы. Попытка оказалась неудачной: при подсчете результатов оказалось, что ни один из двух кандидатов не набрал необходимый минимум – 22 голоса. Более того, 6 бюллетеней оказались недействительными. Кресло главы вакантно еще с 3 мая, сейчас конкурсную процедуру запускают уже в третий раз (подробнее)

Фото: Диля Ахмадишина Фото: Архив КП

Фото: Диля АхмадишинаФото: Архив КП

Работа на экзаменах

В Удмуртии преподавателям будут оплачивать работу на ЕГЭ и ГИА. Как сообщил глава республики Александр Бречалов, вопрос будет решаться уже в следующем году. Необходимые для этого средства – это более 80 млн рублей, уже заложат в бюджет (подробнее)

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Наш ответ Илону Маску

Неделя выдалась богатой на новинки от ижевского концерна «Калашников». В рамках международного форума «Армия-2018» оружейники представили сначала концепт антропоморфного робота https://www.izh.kp.ru/online/news/3211375/, а затем российский аналог электоркара Tesla на базе ИЖ-комби (подробнее)

Фото: Калашников Медиа Фото: Архив КП

Фото: Калашников МедиаФото: Архив КП

Смертельное ДТП на Карла Маркса

В Ижевске продолжается судебное разбирательство по поводу ДТП на Карла Маркса, произошедшего 26 апреля и приведшего к гибели 16-летнего подросток. Водитель «Инфинити» свою вину признал и попросил прощения у родителей погибшего. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы (подробнее)

Фото: Мария Хафизова

Фото: Мария Хафизова

Новый аттракцион

В Летнем саду в Ижевске заканчивается установка нового экстремального аттракциона «Тополь». 50-метровая стрелка установлена на месте старого колеса обозрения. Карусель представляет собой башню, вокруг которой по спирали вращается «звезда» с креслами на цепочных креплениях. Пока неизвестна точная дата открытия и сколько будет стоить билет (подробнее)

Фото: Диля Ахмадишина Фото: Архив КП

Фото: Диля АхмадишинаФото: Архив КП

Система видеофиксации

В рамках концессионного соглашения в Удмуртии появятся посты фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Их появления стоит ждать не только на загородных трассах, но и в Ижевске. Отмечено, что подготовка документации должна завершиться до 1 сентября 2019 года, а концессионер будет получать 50% от штрафов (подробнее)

Фото: Сергей Грачев Фото: Архив КП

Фото: Сергей ГрачевФото: Архив КП

Молодые львята

Посетителям ижевского зоопарка показали маленьких львят, рожденных месяц назад. Малыши уже окрепли, стали кушать мясо и совершать свои первые прогулки в вольере. Все трое львят оказались самцами, им дали имена удмуртских мифических персонажей: Алангасар, Ядыгар и Мардан (подробнее)

Фото: Зоопарк Удмуртии

Фото: Зоопарк Удмуртии

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