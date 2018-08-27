2018-08-27T07:23:28+03:00
Общество

Утро в Ижевске: допущеный до выборов Юрий Тюрин, "подъемные" для городских учителей и смертельное ДТП

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Юрий АБАШЕВ
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 27 августа, понедельник. По прогнозам синоптиков в городе ожидается переменная облачность, без осадков. В течение дня столбик термометра будет держаться на отметке +19...+24 градуса. «Комсомолка» желает вам хорошего дня!

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Результаты недели

Прошедшая неделя в Ижевске выдалась по-настоящему богатой на события: сорванные выборы главы города, ижевский электрокар и новый аттракцион «Тополь» (продолжение).

Где в Ижевске можно купить свежий мед и как можно легко его проверить?

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Август – это пик медосбора. На прилавках появляются десятки видов и названий меда. «Комсомолка» прошлась по улицам и выяснила, где можно купить мед, и как его можно проверить (продолжение).

Правомерно ли требование школ родителям закупать в школы Удмуртии учебники и рабочие тетради?

Накануне нового учебного года прокуроры обратили повышенное внимание на бесплатное обеспечение школьников учебниками и тетрадями. Это произошло из-за участившихся случаев требований школ родителям закупать рабочие тетради за собственные деньги (продолжение).

Юрий Тюрин вновь допущен до выборов

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Сегодня октябрьская территориальная комиссия повторно допустила бывшего главу города Юрия Тюрина в депутаты городской думы. Он баллотируется по Колтоминскому одномандатному округу №10 (продолжение).

Все молодые учителя Удмуртии начнут получать «подъемные»

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В Удмуртии начнут выплачивать единовременные выплаты всем молодым учителям, которые на данный момент предусмотрены только для сельских педагогов. Проблема кадров есть и в городах республики (продолжение).

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