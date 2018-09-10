Утро в Ижевске: итоги конкурса «Команда Удмуртии», погода на неделю и гибель мотоциклиста
Доброе утро, Ижевск! На календаре 10 сентября, понедельник. Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +6...+16 градусов. «Комсомолка» желает хорошего дня и продуктивной рабочей недели!
Новости одной строкой:
- В Ижевске погиб мотоциклист (подробнее)
- Пловец из Удмуртии завоевал бронзу на Первенстве Мира (подробнее)
- Ижевские хоккеисты одержали победу в первом матче сезона (подробнее)
- В ижевском детском саду эвакуировали детей из-за хлопка в котельной (подробнее)
- Ижевчанин предстал перед судом за убийство (подробно)
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ
Погода в Ижевске на ближайшую неделю
.
Ближайшая неделя в Ижевске будет переменчивой. Первая ее половина будет ясной, вторая – пасмурной, местами дождливой. По данным Яндекс.Погода осень в республике начинает устанавливаться (продолжение).
Что нужно знать об ижевских проездных?
.
Студенческий, социальный, пенсионный, школьный… Проездные в Ижевскедействуют для разных групп граждан. Запутаться в их стоимости, порядке получения и пополнения получится у каждого. А вот распутаться поможет наш корреспондент. Кстати, ездить без проездного тоже можно - сейчас проезд за наличный расчет в любом идее общественного транспорта (кроме маршруток) составляет 20 рублей (продолжение).
В Ижевске подвели итоги конкурса «Команда Удмуртии»
.
В эту пятницу, 7 сентября, стали известны имена 30 победителей управленческого конкурса «Команда Удмуртии». Награды лучшим из лучших в резиденции главы и правительства Удмуртии вручил лично руководитель региона Александр Бречалов.
Подробнее о конкурсе, победителях и их проектах рассказывает «Комсомолка» (продолжение).
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »