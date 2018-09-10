2018-09-10T07:36:25+03:00
Общество

Утро в Ижевске: итоги конкурса «Команда Удмуртии», погода на неделю и гибель мотоциклиста

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Юрий АБАШЕВ
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 10 сентября, понедельник. Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +6...+16 градусов. «Комсомолка» желает хорошего дня и продуктивной рабочей недели!

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ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Погода в Ижевске на ближайшую неделю

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Ближайшая неделя в Ижевске будет переменчивой. Первая ее половина будет ясной, вторая – пасмурной, местами дождливой. По данным Яндекс.Погода осень в республике начинает устанавливаться (продолжение).

Что нужно знать об ижевских проездных?

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Студенческий, социальный, пенсионный, школьный… Проездные в Ижевскедействуют для разных групп граждан. Запутаться в их стоимости, порядке получения и пополнения получится у каждого. А вот распутаться поможет наш корреспондент. Кстати, ездить без проездного тоже можно - сейчас проезд за наличный расчет в любом идее общественного транспорта (кроме маршруток) составляет 20 рублей (продолжение).

В Ижевске подвели итоги конкурса «Команда Удмуртии»

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В эту пятницу, 7 сентября, стали известны имена 30 победителей управленческого конкурса «Команда Удмуртии». Награды лучшим из лучших в резиденции главы и правительства Удмуртии вручил лично руководитель региона Александр Бречалов.

Подробнее о конкурсе, победителях и их проектах рассказывает «Комсомолка» (продолжение).

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