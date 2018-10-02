Комфортная городская среда: как изменились ижевские дворы в рамках федеральной программы?
Ремонт дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» подходит к концу - работы должны полностью завершить к 1 ноября 2018 года. Напомним, что в этом году на эти цели выделили 77 млн рублей, которые пошли на благоустройство 36 территорий. «Комсомолка» решила проверить, как изменились дворы, в которых провели работы.
- На настоящее время в Удмуртии завершены работы на 48-ми дворовых территориях и 27 общественных пространствах. Общая стоимость – 279,5 млн рублей, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107,6 FM)(12+) министр строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Иван Ястреб. - Точный план работ по 2019 году будет только к концу года. Тогда мы будем понимать, какие проекты нам муниципалитеты предоставят.
Двор дома №37 по улице Ключевой поселок до и после ремонтаФото: Сергей ГРАЧЕВ
Напомним, что федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» предполагает софинансирование - жители дворов должны оплатить минимум 5% от стоимости работ.
Двор дома №61 по улице Баранова, начало и окончание ремонтаФото: Сергей ГРАЧЕВ
В настоящее время прием заявок на участие в программе завершается. Попасть в нее жители смогут до 30 ноября.
Двор домов №125 и 127 по Кирова до и после ремонтаФото: Сергей ГРАЧЕВ
В следующем году в рамках программы в Удмуртии благоустроят 92 общественных пространства и 191 двор.
Двор дома №89 по улице Союзной до и после ремонтаФото: Сергей ГРАЧЕВ
По итогам торгов в этом году удалось сэкономить 21 млн рублей. Эти деньги направлят на благоустройство Центральной площади Ижевска.
Двор дома №249а по улице Удмуртской до и после ремонтаФото: Сергей ГРАЧЕВ
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