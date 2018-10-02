2018-10-02T16:01:55+03:00
Общество

Комфортная городская среда: как изменились ижевские дворы в рамках федеральной программы?

«Комсомолка» сравнила дворы до и после благоустройства
Диана ФИЛИМОНОВА
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Работы во дворах полностью завершат к 1 ноябряРаботы во дворах полностью завершат к 1 ноябряФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Ремонт дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» подходит к концу - работы должны полностью завершить к 1 ноября 2018 года. Напомним, что в этом году на эти цели выделили 77 млн рублей, которые пошли на благоустройство 36 территорий. «Комсомолка» решила проверить, как изменились дворы, в которых провели работы.

- На настоящее время в Удмуртии завершены работы на 48-ми дворовых территориях и 27 общественных пространствах. Общая стоимость – 279,5 млн рублей, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107,6 FM)(12+) министр строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Иван Ястреб. - Точный план работ по 2019 году будет только к концу года. Тогда мы будем понимать, какие проекты нам муниципалитеты предоставят.

Двор дома №37 по улице Ключевой поселок до и после ремонта Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Двор дома №37 по улице Ключевой поселок до и после ремонтаФото: Сергей ГРАЧЕВ

Напомним, что федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» предполагает софинансирование - жители дворов должны оплатить минимум 5% от стоимости работ.

Двор дома №61 по улице Баранова, начало и окончание ремонта Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Двор дома №61 по улице Баранова, начало и окончание ремонтаФото: Сергей ГРАЧЕВ

В настоящее время прием заявок на участие в программе завершается. Попасть в нее жители смогут до 30 ноября.

Двор домов №125 и 127 по Кирова до и после ремонта Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Двор домов №125 и 127 по Кирова до и после ремонтаФото: Сергей ГРАЧЕВ

В следующем году в рамках программы в Удмуртии благоустроят 92 общественных пространства и 191 двор.

Двор дома №89 по улице Союзной до и после ремонта Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Двор дома №89 по улице Союзной до и после ремонтаФото: Сергей ГРАЧЕВ

По итогам торгов в этом году удалось сэкономить 21 млн рублей. Эти деньги направлят на благоустройство Центральной площади Ижевска.

Двор дома №249а по улице Удмуртской до и после ремонта Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Двор дома №249а по улице Удмуртской до и после ремонтаФото: Сергей ГРАЧЕВ

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