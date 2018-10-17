Памятник первому президенту Удмуртии Александру Волкову открыли в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-17T12:54:59+03:00

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Бронзовую скульптуру первому президенту Удмуртии Александру Волкову открыли 15 октября на Хохряковском кладбище.

Сергей Грачёв

Почтить память первого президента республики приехали глава Удмуртии Александр Бречалов, родные Александра Александровича и те, кто долгое время работал с ним.

Сергей Грачёв

- В этом памятнике мы хотели передать образ не только родного человека, но и государственного деятеля, который трижды избирался на пост президента Удмуртии, - сказал сын Александра Александровича Андрей Волков.

Сергей Грачёв

- Александр Александрович руководил Удмуртией в один из самых сложных периодов, в годы безвременья в нашей стране, когда рушилось все вокруг - предприятия, жизненные принципы и ценности. Но в большей степени благодаря Александру Волкову Удмуртия в это смутное время устояла. Благодаря Александру Александровичу сегодня живут и развиваются села. Инфраструктуре многих из них могут позавидовать другие регионы. Поэтому важно напоминать людям, что Александр Волков сделал для Удмуртии. Со своей стороны, заверяю: буду поддерживать память о нем, - подчеркнул глава региона Александр Бречалов.

Сергей Грачёв

- Александр Волков многое делал вопреки. Например, строил детские сады, больницы, когда другие их закрывали. Благодаря ему в сложнейшие для экономики России годы Удмуртия получила мощный заряд на развитие. Жаль, что такие люди уходят так рано, - поделился почетный президент региональной общественной организации «Удмуртское землячество» в Москве Сергей Маев.

Сергей Грачёв

Дата мероприятия не случайна - 15 октября 2000 года Александр Волков победил на первых прямых выборах руководителя региона. Памятник практически полностью копирует фотографию, где Волков приносит присягу на инаугурации. Автором стал скульптор Павел Медведев, создавший памятники Ижевским оружейникам, первому космонавту Юрию Гагарину.

Фото: из книги «Александр Волков. Первый Президент Удмуртии»; Сергей Грачев

Сергей Грачёв

Сергей Грачёв

Сергей Грачёв

Напомним, Александр Волков ушел из жизни 20 мая 2017 года (подробнее).

Также 15 октября в Национальном музее Удмуртии им. Кузебая Герда открылась выставка памяти Александра Волкова, приуроченная ко Дню государственности республики, «Под личную ответственность» (6+). В экспозиции представлены 25 лет истории Удмуртии в воспоминаниях первого президента республики (подробнее).

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