Мемориальные доски в память об Александре Волкове установили в Удмуртии

Первую мемориальную доску установили 24 декабря в Глазове - городе, в котором Александр Александрович проработал почти 19 лет. В церемонии открытия приняли участие председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов, член Совета Федерации Федерального Собрания России Юрий Федоров, первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, представители городской власти, коллеги первого президента, его родные, а также жители Глазова.

- Очень приятно, что Глазов - это первый город, где мы открываем мемориальную доску в память об Александре Александровиче. Здесь он начинал свою политическую карьеру, - отметил сын первого президента Андрей Волков. - Отец говорил: «Пока помнят человека, он всегда будет жив».

Мемориальная доска находится на здании администрации города Глазова Фото: пресс-служба администрации Глазова

- Александр Александрович был величайшим человеком - помимо выполнения ответственных задач и добросовестной работы он находил время на встречи с людьми, и люди относились к нему с большим уважением. За годы его работы в Удмуртии помимо жилых домов построено немыслимо большое количество социальных объектов - это и детские сады, школы и дворцы культуры, театры и храмы, - всего 642 соцобъекта. Я счастлив, что почти 20 лет шел рядом с Александром Волковым, - отметил на церемонии Алексей Прасолов.

На церемонии открытия мемориальной доски выступил и Владимир Невоструев.

- Помимо строительства социальных объектов, в том числе и на селе, его большой заслугой была организация и проведение Республиканских сельских игр. Наверное, нет ни одной территории в нашей стране, где проводились бы такие масштабные соревнования, как у нас. За этим в первую очередь стоит отношение к жителям нашей глубинки, к селянам. Надеюсь, добрые традиции в нашей республике, заложенные первым президентом, будут продолжены! - отметил он.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов (в центре) и заместитель председателя Владимир Невоструев (слева). Фото: пресс-служба администрации Глазова

25 декабря открыли вторую мемориальную доску в память о первом президенте. Ее разместили на здании АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова в Ижевске.

- Есть такое выражение: человек славен своими делами. В Удмуртии нет ни одного населенного пункта, в котором бы не оставил свой вклад Александр Александрович Волков. Хочу сказать большое спасибо коллективу компании, лично Дмитрию Витальевичу (Арсибекову), за то, что вы увековечили память великого человека. Это очень важно, как напоминание многим поколениям управленцев, что только самоотверженный труд на благо республики оставит в памяти потомков самые теплые воспоминания, - отметил на мероприятии председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

- 5 лет назад на дне рождения Александра Александровича прозвучала такая фраза: большое видится на расстоянии. И сегодня, когда АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова два года подряд является крупнейшим налогоплательщиком республики, реализует мощные проекты, мы понимаем, что в этом есть и большой вклад Александра Александровича. У этого великого человека я учился не только политике, куда именно он меня и привел, я учился у него жизни, учился любить свою семью. Я желаю всем белкамовцам нести это имя с гордостью и честью на все времена. Эта плита памяти будет всем нам напоминать, как нужно любить свою Родину, - сказал Юрий Федоров, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Удмуртской Республики.

25 декабря мемориальную доску в память о первом президенте открыли на здании АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова в Ижевске. Фото: belkamneft.ru

- Сегодня для нашей компании очень важный день, - отметил генеральный директор компании Дмитрий Арсибеков. - На протяжении полутора лет, с 15 июня 2017 года, мы живем, ведем свою трудовую деятельность, реализовываем проекты с именем Александра Александровича. Для нас это очень почетно и ответственно. Память об этом выдающемся человеке, настоящем патриоте Удмуртии навсегда сохранится в наших сердцах.

Александр Александрович Волков родился 25 декабря 1951 года в Брянске. В 1970 году после окончания Брянского строительного техникума был направлен в Глазов, где начал работу в строительном управлении Чепецкого механического завода. В 23 года Александр Александрович стал главным инженером участка, в 26 лет - главным инженером крупного строительного управления, а в 34 - его начальником.

ДОСЬЕ «КП»

В 1987 году Волков назначен главой Глазовского горисполкома.

В 1989 году стал первым замом председателя Госплана Удмуртии, а в 1990 году - заместителем Председателя Совета министров республики, одновременно возглавляя Госкомитет по архитектуре и строительству.

25 декабря первому президенту Удмуртии исполнилось бы 67 лет Фото: volkov-udm.ru

В 1993 году назначен Председателем Совета министров. В этом же году победил на выборах в Совет Федерации.

В 1995 году стал Председателем Государственного Совета.

В 2000 году избран первым Президентом Удмуртской Республики.

В 2004 году переизбран на второй срок.

В 2009 году избран на очередной президентский срок Госсоветом Удмуртии по предложению Президента России.

С марта 2014 года являлся членом Совета Федерации, заместителем председателя Комитета по науке, образованию и культуре.

Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Александра Невского, орденом Дружбы, почетной грамотой Правительства РФ, орденом преподобного Сергия Радонежского I степени, орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени, званием заслуженного строителя РФ.

Скончался 20 мая 2017 года.

Жизненный путь Александра Волкова, документы, книги, фото- и видеоархив на сайте Александра Волкова volkov-udm.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

- Десятки школ, цирк и зоопарк: какой вклад внес Александр Волков в развитие Удмуртии (Подробности)

- 26 архивных фото первого Президента Удмуртии Александра Волкова (Подробности)

- Первый президент Удмуртии: «А вы когда-нибудь косили? Только трудящийся достоин пропитания». Неопубликованное интервью Александра Волкова «Комсомольской правде» (Подробности)