Ижевская ритуальная компания: «За фото погибшего Децла нам предлагали 10 тысяч рублей»

Новость, которая потрясла всю страну – 3 февраля в Ижевске погиб Децл. Трагедия произошла в кафе POSH. «Комсомолке» удалось пообщаться с представителями компании, которая перевозила тело.

- Около 4-5 утра нам позвонили следователи и сказали, что нужно приехать на Пушкинскую и забрать тело Кирилла Александровича Толмацкого. На тот момент и не поняли, о ком идет речь, - рассказывает агент ритуальной компании «Ангел» Алексей.

Центральный вход в кафе. Фото: Алена Селезнева

Когда бригада приехала к зданию, их провели через помещение кафе в небольшую гримерку. Гостей в этот момент в помещении уже не было (напомним, что рэпер приехал, чтобы выступить на юбилее одного из ижевских бизнесменов – прим. ред.). Не было и медиков, которые уехали после попыток реанимировать Кирилла. В гримерке находились лишь следователи, охрана и представители певца.

- Тело лежало ровно на полу. Справа были следы работы врачей – перчатки, бинты, все было в куче. Видно, что они яростно пытались его спасти. Никаких следов наркотиков мы не увидели, - рассказывает Алексей.

Возможно, последняя фотография Децла.

Работа обязывала ритуальных агентов осмотреть тело на предмет следов насилия (различные синяки или ссадины должны заноситься в документы). В случае с Кириллом Александровичем, отметили только катетер, который остался в правой руке.

- Осмотрели все тело, ноги, руки, голову… Потом положили тело в эвакуационный пакет и на носилках вынесли через центральный вход кафе, - рассказал Алексей.

В этот момент на улице было человек 20. Кто-то из них стал уговаривать санитаров раскрыть пакет, чтобы сфотографировать, как тело погружают в катафалк…

- Это была страшная наглость! Даже разругались с этим мужчиной, а он был очень настойчивым. Уговаривал и уговаривал. Мол, ничего же страшного, - эмоционально говорит Алексей.

Тело повезли в морг. Однако настойчивый мужчина увязался за ритуальной службой на своем автомобиле. Но у здания морга дорогу ему перекрыли представители ритуального агентства.

- Тогда он уже деньги стал предлагать. Говорит, давай дам тебе 10 тысяч рублей. Я ему пытался по-человечески объяснить. Но не понимал. Хорошо, что в итоге отстал и уехал, - рассказал Алексей.

На тот момент тело передали уже медикам для дальнейших экспертиз.

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