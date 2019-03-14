За сезон в Ижевске вывезли почти в два раза больше снега, чем в прошлом году
В Ижевске за нынешний зимний сезон уже вывезено в 1,7 раза больше снега, чем в прошлый сезон. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев во время прямого эфира на радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+). Напомним, что коммунальные службы до сих пор находятся в режиме повышенной готовности – работают круглосуточно.
- Ночью на улицы выходит около 140 единиц техники, днем – 100 единиц. В среднем за сутки вывозится 13 тысяч кубических метров снега. А в целом уже убрано – 740 тысяч кубических метров, - сообщил глава Ижевска.
По его словам таких показателей удалось достичь благодаря целенаправленному вывозу, не дожидаясь, пока он скопится, а также из-за использования техники, которая вмещает больше снега.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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