Топ-6 вопросов главе Удмуртии: о ремонте дорог, ремонте больниц и уборке снега

В среду, 20 марта, прошла передача «Утро с главой Удмуртии» в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+). Говорили о реализации планов на Год здоровья, городских проблемах и продвижении спорта в республике. Публикуем самые значимые ответы. И можете посмотреть эфир полностью по ссылке.

РЕМОНТ ДОРОГ

Фото: Алена Селезнева

В 2019 году Удмуртия будет в третий раз принимать участие в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В ее рамках не только ремонтируются сотни километров полотна, но и ликвидируются очаги концентрации ДТП.

- На мой взгляд, статистика нехорошая. За 2018 год в ДТП погибло 157 человек. Несмотря на то, что это на 20% меньше, чем в прошлом году, мы договорились, что не меряемся процентами. Поэтому, по информации от ГИБДД и требованиям граждан, установим десятки светофоров, тросовых ограждений, пешеходных переходов, - сообщил Александр Бречалов.

Кроме того, в течение месяца власти проведут брифинг, где покажут, в каком состоянии находятся дороги, отремонтированные в 2017 и 2018 годах. Если брать 2019 год, то в Ижевске проведут капитальный ремонт улиц Берша, Цветочной, Удмуртской (полный список есть по ссылке).

- Больше средств, чем обычно, получит Можга - 50 миллионов рублей. Там за последние годы ничего не происходило. Примерно столько же получит Сарапул. И не забываем про проект с непроезжими участками, - отметил глава Удмуртии.

УБОРКА СНЕГА

Фото: Диля Ахмадишина

Февраль в Ижевске бьет рекорды по количеству выпавших осадков. Вот только вывозится и убирается он не так стремительно. Одна из причин этого - работа управляющих копаний, так как основные проблемы были именно во дворах.

- Поставил задачу - в течение месяца мы проведем полный анализ УК. Кто справился с проблемами, а кто не просто не справился, а забил на это дело и реагировал только тогда, когда глава республики ставил конкретные поручения и то, делал это через одно место, - сообщил Александр Бречалов.

Например, как рассказал глава республики, был случай на улице Удмуртской в Ижевске, когда УК скинула снег с крыши на дорогу и не стали убирать, мол, не наша территория. Жители были вынуждены несколько часов пробираться по метровому снегу.

- Жесточайшие меры будем принимать, вплоть до отзыва лицензии. Потому что это хамство по отношению к людям, - сказал Александр Бречалов.

Еще один момент - не справились подрядчики из-за того, что не хватает техники.

МИЛЛИАРД НА РЕМОНТ

Фото: Сергей Грачев

С учетом того, что 2019 год объявлен Годом здоровья, обойти эту тему стороной не могли. Стоит сказать, что уже 22 марта в Ленинском районе Ижевска откроется новая поликлиника. По словам главы республики, это будет самый современный объект в сфере здравоохранения в регионе (фоторепортаж из поликлиники).

- Кроме того, необходимо построить детскую поликлинику в Можге и взрослую в Воткинске. И в целом много сообщений (от жителей. - Прим. ред.) про состояние всех больниц. С учетом того, что большую нагрузку несут больницы Ижевска, мы выделяем почти миллиард рублей на капитальный ремонт, - сообщил Александр Бречалов.

Речь идет о городских клинических больницах №№9, 6, 7, республиканской детской клинической больнице, больнице №8, госпитале ветеранов и ряд других. Контролировать исполнение ремонта будет общественность.

- Надеюсь, что общественная палата города Ижевска и общественная палата Удмуртии возьмут на контроль эти вопросы. Ну и потом, самый лучший контроль - это те люди, которые пользуются услугами больниц и поликлиник, они нас будут информировать. Я думаю, от нас ничего не уйдет, - отметил Александр Бречалов.

Второе направление в здравоохранении - решение проблемы с отсутствием номерков. В ближайшие 2-3 месяца внесут изменения в программу, чтобы при отсутствии записи к своему терапевту можно было прийти на прием к другому. То же касается узких специалистов.

«УСПЕЛИ РАСПРОДАТЬ»

Фото: Архив

Половина набережной города до сих пор находится в запустении. А с учетом того, что Центральная площадь пока закрыта на ремонт, городские праздники планируется проводить именно на набережной.

- Сейчас есть разные проекты по ремонту набережной. И необходимы миллиарды рублей, чтобы продлить ее дальше. Есть еще неожиданная проблема - часть набережной успели распродать, появились там какие-то собственники, - сообщил Александр Бречалов.

В этом году будут делать проект реконструкции, а в 2020 планируют уже искать источники финансирования.

О СПОРТЕ

Фото: Диля Ахмадишина

Уже в 2019 году в Можге откроется современный спортивный комплекс не только с крытым льдом, но и игровым залом, площадкой для единоборств и занятий гимнастикой. Также в этом году начнут строительство Ледового дворца в Воткинске и Глазове, в 2020 году - в Сарапуле.

- К 1 июля подрядчик должен начать реконструкцию Ледового дворца в Ижевске. И будет третья попытка продолжения строительства 50-метрового бассейна. Вчера (19 марта. - Прим. ред.) подрядчик уже был на объекте, 1 июля должен приступить. И в следующем году, надеюсь, там пройдут первые соревнования, - сообщил глава Удмуртии.

Еще из запланированного на этот год - новая лыжная база в Шаркане имени Максима Вылегжанина.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Фото: Архив

В Удмуртии продолжается реализация мусорной реформы. За 2,5 месяца ее действия уже было вывезено 17,5 тысячи тонн мусора. А до конца 2019 года необходимо ввести три дополнительных полигона, благодаря которым можно будет сделать перерасчет - снижать цену на тариф (подробнее про мусорную реформу).

- Если есть вопросы по графику вывоза, уборке мусора около мульд и так далее, можно обращаться напрямую к региональному оператору. Они достаточно оперативно отрабатывают обращения. Да, шероховатости в работе есть, в том числе из-за снегопадов, но считаю, что эта реформа нужна. Помимо того, что наводим порядок в обращении с ТБО, проведем рекультивацию и ликвидацию свалок, чтобы они не отравляли почву и реки.

Сообщить о нелегальной свалке, плохом вывозе мусора и прочих вопросах можно по горячей линии регионального оператора по номеру 8 800 234 89 86 или через официальный сайт. http://xn--80afebbua4aociifcc1afoc.xn--p1ai/