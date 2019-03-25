2019-03-25T11:56:14+03:00
Общество

Проверка слуха: Правда ли, что в одном из хозяйств Удмуртии коровы умирали от холода?

И что сейчас происходит в хозяйстве, которое «прославилось» на весь регион
Анастасия Захарова
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Сейчас животные содержатся в большом амбареСейчас животные содержатся в большом амбареФото: Анастасия Захарова
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В марте фотографии из Балезинского района взбудоражили всю Удмуртию. В сети появились снимки с замерзшей насмерть коровой возле амбара. «На фото заброшенный амбар с живущими там всю зиму телками. И это малая часть всего ужаса! Возможно, у кого-то появятся мысли о том, как с этим бороться!» - написали в сети. «Комсомолка» побывала в Балезинском районе и узнала, что происходит в скандальном хозяйстве.

«Люди в совхоз работать не идут»

По словам местных жителей, коров действительно держат в суровых условиях.

- Сено привезут и вывалят, даже не раскатывают. И воду тоже привозят баком - пить, наверное, неудобно. Сено и вода - вот и вся их еда, - рассказали местные жители. По их словам, они тоже видели трупы.

Проблемную точку посетила и министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.

- На следующий день после раскачивания этой истории в соцсетях на место выехали представители главного управления ветеринарии и органов прокуратуры, - прокомментировала она. - Я тоже посетила хозяйство. То, что животные находятся в амбаре, не проблема - их держат там не потому, что [владельцам] хочется поиздеваться над животными. Просто материально-техническое состояние предприятия не подразумевает возможности строительства отдельного помещения для молодняка. У них там хорошая внутренняя атмосфера, нет запахов, влажности, достаточно светло внутри.

страшные фото с погибшим животным несколько дней обсуждали в социальных сетях

страшные фото с погибшим животным несколько дней обсуждали в социальных сетях

Кроме того, Абрамова усомнилась в том, что фотографии, выложенные в интернет, достоверны.

- Когда я смотрю фотографии, я понимаю, что корова стоя не могла замерзнуть вообще никак. Это ледниковый период должен какой-то быть. Я не знаю, какой срок выпуска этих фотографий, когда они были сделаны. Проблема в том, что животное не было вскрыто, не были выявлены причины гибели и это животное не было утилизировано. Вот в этом суть нарушения.

Министр добавила, что закрывать совхоз не будут.

- Я не вижу никакого смысла сейчас заклевывать это хозяйство, делать так, чтобы оно перестало работать, там работает 67 человек. На мой взгляд, сейчас нужно очень грамотно оказать им помощь со стороны ветеринарной службы, со стороны Минсельхоза, чтобы выйти из этой ситуации - помочь разобраться с технологиями. Поэтому мы обговорили все, что нужно сделать в сию секунду. И даже в том амбаре, где находятся животные, можно обеспечить нормальные условия содержания. Достаточно сделать нормальный кормовой стол и систему водопоя, - отметила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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