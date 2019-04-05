Утро в Ижевске: первый укус клеща, ремонт улицы 10 лет Октября и витамины в продуктовой корзине

Доброе утро, Ижевск! На календаре 5 апреля, пятница. За окном солнечно, -2 градуса. Сегодня над городом на протяжении всего дня будет солнце. Столбик термометра поднимется до +6 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

«Комсомолка» желает всем хорошего настроения! А пока вы готовитесь к заключительному рабочему дню недели, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня.

- Родителей курящих детей в Удмуртии смогут штрафовать (подробнее)

- Офисный центр в здании бывшего кинотеатра «Дружба» в Ижевске откроют в сентябре (подробнее)

- На продуктовых полках в Удмуртии начали дорожать свежие помидоры (подробнее)

- Некоторые телеканалы в Ижевске отключат 8 апреля (подробнее)

- «Мы Алину Загитову просто загнали»: телекомментатор Андрей Журанков о победе фигуристки из Ижевска (подробнее)

- Первый случай обнаружения клеща был зарегистрирован в Удмуртии (подробнее)

- Подозрение на второй случай заражения корью в Удмуртии подтвердилось (подробнее)

«А РЕМОНТ-ТО КОГДА ДЕЛАТЬ?»

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Региональный Госсовет выступил с новой инициативой - внести поправки в закон о «тихом часе». По ним жители Удмуртии должны будут соблюдать дома тишину с 13:00 до 15:00 (напомним, сейчас нельзя шуметь с 23:00 до 07:00). И хотя сроки разработки проекта пока неизвестны, его активно обсуждают в соцсетях. «Комсомолка» выяснила, как ижевчане относятся к инициативе. (подробнее)

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?

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На улице 10 лет Октября в Ижевске заменят часть асфальта – не выдержавшую испытание зимой дорогу.

- Каждый подрядчик <…> должен понимать, что ни один участок, в отношении которого комиссионным обследованием были выявлены недостатки, не останется в таком виде. Это в любом случае будет переделываться за счет подрядчика, - отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. (подробнее)

ИСПЫТАНО «КОМСОМОЛКОЙ»

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В конце марта на Республиканской станции переливания крови прошла «Донорская весна». Уже в пятый раз ее организовывают активисты регионального Российского союза молодежи. Всего за три часа ижевчане самых разных возрастов сдали более 40 литров крови и ее компонентов. Одной из них стала журналист «Комсомолки», которая поделилась своим опытом. (подробнее)

ВИТАМИНЫ – В ПРОДУКТОВУЮ КОРЗИНУ?

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Исследования показали: у большинства людей, не принимающих витамины, в организме дефицит необходимых веществ. Нехватка витаминов достигает 20-50%. Из-за этого организм ослабевает, снижается иммунитет, сил меньше остается. Поэтому ученые хотят, чтобы в продуктовой корзине были витамины. Без них не получится и повысить среднюю продолжительность жизни в стране. Ученые не первый год добиваются этого. Но теперь академиков услышали — через два года в России примут новую продуктовую корзину. Сейчас идет ее обсуждение. Под это дело решили и добавление витаминов рассмотреть. (подробнее)