2019-05-08T11:42:06+03:00
Общество

Как будет ездить общественный транспорт 9 мая?

В связи с перекрытием улицы Пушкинской движение троллейбусов перенаправили
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 9 мая закрывается движение троллейбусов №1, 4, 7 по улице Пушкинская. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

С 08:30 до 20:00 троллейбусы перенаправят на улицу Удмуртскую:

- 1 маршрут: Центр – ул. Удмуртская – Воткинское шоссе – Дом печати;

- 4 маршрут: Нефтемаш – ул. Удмуртская – ул. Дзержинского – Автозавод;

- 7 маршрут: Центр – ул. Удмуртская – ул. Дзержинского – ул. Труда.

Также все трамваи и троллейбусы 9 мая будут ездить по расписанию субботы. С 10 по 12 мая – по расписанию воскресенья.

Напомним, 9 мая в Ижевске изменится движение нескольких автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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