Как будет ездить общественный транспорт 9 мая?
В Ижевске 9 мая закрывается движение троллейбусов №1, 4, 7 по улице Пушкинская. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
С 08:30 до 20:00 троллейбусы перенаправят на улицу Удмуртскую:
- 1 маршрут: Центр – ул. Удмуртская – Воткинское шоссе – Дом печати;
- 4 маршрут: Нефтемаш – ул. Удмуртская – ул. Дзержинского – Автозавод;
- 7 маршрут: Центр – ул. Удмуртская – ул. Дзержинского – ул. Труда.
Также все трамваи и троллейбусы 9 мая будут ездить по расписанию субботы. С 10 по 12 мая – по расписанию воскресенья.
Напомним, 9 мая в Ижевске изменится движение нескольких автобусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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