Какие дороги перекроют 9 мая в Ижевске?
В связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня Победы в Ижевске будут перекрыты несколько участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 08:30 до 16:00 будут перекрыты участки по улице Коммунаров от улицы Красногеройская до переулка Широкий,
- по улице Красногеройская от ул. К. Маркса до ул. Удмуртская,
- по улице Пушкинская от ул. Советская до ул. Майская,
- по улице Свободы от ул. Советская до ул. Бородина,
- по улице Бородина от ул. Пушкинская до ул. К. Маркса,
- по переулку Северный от ул. Пушкинская до ул. Щорса.
С 08:30 до 20:00 перекроют участки
- по ул. Лихвинцева от ул. Пушкинская до ул. Удмуртская,
- по ул. Наговицына от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров,
- по ул. Пушкинская от ул. Красногеройская до пер. Широкий
С 21:30 до 23:00 нельзя будет проехать
- по ул. М. Горького от ул. Бородина до пер. Широкий,
- по ул. Милиционная от ул. Бородина до пер. Широкий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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