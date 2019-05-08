Какие дороги перекроют 9 мая в Ижевске?

8 Май 10:27 2019-05-08T10:27:49+03:00

Некоторые участки будут перекрыты с 08:30 до 20:00

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В связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня Победы в Ижевске будут перекрыты несколько участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 08:30 до 16:00 будут перекрыты участки по улице Коммунаров от улицы Красногеройская до переулка Широкий,

- по улице Красногеройская от ул. К. Маркса до ул. Удмуртская,

- по улице Пушкинская от ул. Советская до ул. Майская,

- по улице Свободы от ул. Советская до ул. Бородина,

- по улице Бородина от ул. Пушкинская до ул. К. Маркса,

- по переулку Северный от ул. Пушкинская до ул. Щорса.

С 08:30 до 20:00 перекроют участки

- по ул. Лихвинцева от ул. Пушкинская до ул. Удмуртская,

- по ул. Наговицына от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров,

- по ул. Пушкинская от ул. Красногеройская до пер. Широкий

С 21:30 до 23:00 нельзя будет проехать

- по ул. М. Горького от ул. Бородина до пер. Широкий,

- по ул. Милиционная от ул. Бородина до пер. Широкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU