30 кубометров мусора из леса на Ворошилова: в Ижевске продолжается экомарафон «ЧистоПоУдмуртски»

В республике продолжается экомарафон «ЧистоПоУдмуртски»! Очередной субботник состоялся 27 апреля в Устиновском районе – жители прибрались в лесополосе, располагающейся между двумя супермаркетами. Приняли в нем участие и журналисты «Комсомолки» - взяв в руки мусорный мешок и грабли я отправилась делать город чище.

Свалка вместо леса

Пока ехала к месту проведения субботника – вспоминала все, что знаю про экомарафон. Он стал продолжением популярной по всему миру акции #trashtag и получил название «ЧистоПоУдмуртски». В Удмуртии ее, кстати, запустили Региональный оператор, Администрация и Общественная палата Ижевска и Медиагруппа «Центр» (в которую входит и «Комсомолка»). Так что на площадке я встретила несколько коллег. Впрочем, и без них было довольно людно – убраться пришли почти 150 человек.

Организаторы раздают мешки и перчатки Фото: Дмитрий Солодянкин

Стартовали бодро - под веселую музыку разобрали перчатки, маски и мусорные мешки, вооружились лопатами и граблями, после чего разошлись по выбранным участкам. Надо сказать, изначально планировалось сосредоточиться на другой части территории, но оказалось, что нас опередили сотрудники администрации Устиновского района, которые убрались там накануне. Мелькнула мысль – а точно ли будет, что убирать? Но сомнения рассеялись сами собой: вдалеке от пешеходных троп творился настоящий ужас.

На субботник пришли целыми семьями Фото: Дмитрий Солодянкин

- Это настоящая свалка, - емко выразился Роман Данилов. Мужчина пришел на субботник с маленьким сыном Темой. Прибирались они тоже вместе: малыш деловито сгребал мусор детской пластиковой лопаткой, а папа держал мешок. – Мы пришли, чтобы поддержать акцию, просто прибраться в городе, навести порядок. И ребенок изъявил желание тоже в этом поучаствовать. Такие акции нужны. Когда человек сам прибирается, то в дальнейшем старается не мусорить.

Неподалеку обнаружилось обширное «место отдыха»: длинная бетонная балка, непонятно зачем расположенная в лесу, очевидно, долгое время использовалась в качестве «праздничного стола». Бутылок и битого стекла вокруг нее было столько, что они сплошным ковром покрывали землю.

В основном, мусор пришлось собирать в ручную Фото: Дмитрий Солодянкин

На этом «артефакты» не кончились. Оконные рамы, покрышка от грузового автомобили и чье-то «спальное место» в виде груды изоляционного материала – в нем опознали части промышленного холодильника. Ну а мелкий бумажный и пластиковый мусор вообще встречался гораздо чаще, чем пробивающаяся из земли трава.

- На самом деле я очень рада, что сейчас собрались и решили почистить всю эту территорию, - рассказала местная жительница Елизавета Коровина. Она пришла на субботник со своей собакой. - Когда мы сюда заехали, такого никогда не было. Для меня это первый год, когда здесь настолько грязно. Желание прибраться появилось, как только оттаял снег.

После уборки лес буквально преобразился Фото: Дмитрий Солодянкин

Побили все рекорды

В общем, мероприятие вышло вполне душевным. Замглавы Администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков даже предался ностальгии, помогая разливать чай для участников субботника:

- Субботник - одно из самых замечательных событий в СССР, потому что это всегда был праздник, - вспомнил политик. - Наша задача – вернуть это настроение. У нас сейчас как раз такая атмосфера: солнце, музыка. И важно, что сегодня на субботник вышел весь город. Я проезжал сейчас, могу отметить, что везде что-нибудь да происходит (имеются в виду работы по благоустройству. – Прим. ред.). Значит, у нас получается!

Дмитрий Чистяков и пресс-секретарь Регоператора по обращению с ТКО Ольга Чураева Фото: Дмитрий Солодянкин

В течение всей акции на территории играла музыка, а на память каждому из участников Регоператор подарил брелок с фирменным логотипом (я свой сразу повесила на карман куртки). А еще приглашенные художники раскрасили кузов мусоровоза – на нем появились изображения совы и оленя.

Кстати, всего мы собрали 241 мешок мусора - каждый по 120 литров. Если сложить это количество, получается почти 30 кубических метров – хватит, чтобы от пола до полотка заполнить жилую комнату.

Общими усилиями лес на Ворошилова удалось значительно облагородить Фото: Дмитрий Солодянкин

Жители многоквартирных домов Устиновкого района не просто смогли принять участие в благом деле, они также боролись за сертификат на установку контейнера для раздельного сбора отходов. По итогам акции Регоператор наградит 100 самых активных участников.

Чтобы учстовать в конкурсе, нужно выбрать любой неухоженный участок, сфотографировать его, затем прибраться и сфотографировать снова с того же ракурса. Коллаж из двух снимков необходимо до 8 мая разместить в соцсетях с точным адресом места и хештегами #trashtag #чистопоудмуртски #чылкыт. Итоги будут подводить на субботнике 12 мая.

А может просто не мусорить?

Руководитель аппарата Администрации Ижевска Денис Логинов, принимавший активное участие в субботнике, поблагодарил организаторов акции.

- Безусловно это очень хороший и интересный проект, - сказал он. - Его цель не в том, чтобы прийти и убрать мусор - мы должны обратить внимание людей на то что у нас необходимо менять культуру поведения. Мы понимаем, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

В субботнике приняли участие Анастасия Власова, председатель Общественной палаты Ижевска и Денис Логинов, руководитель аппарата администрации Ижевска Фото: Дмитрий Солодянкин

О том, как отучить людей мусорить, рассуждала и Анастасия Власова, председатель Общественной палаты Ижевска

– Я думаю, многие слышали про теорию «разбитых окон». Ее сформулировали американские социологи. Суть в том, что если в здании разбито одно стекло и его никто не меняет, в итоге не останется ни одного целого окна, потому что все здание теряет ценность. Опираясь на эту теорию, в Нью-Йорке боролись с высоким уровнем преступности в 80-90-х годах. Начали с метро: стали избавляться от граффити в вагонах. Планомерно изо дня в день их отмывали от рисунков. Ночью те появлялись снова, но их отмывали. В итоге раскрашивать поезда прекратили. Затем был следующий шаг: транспортная полиция начала ловить «зайцев» прямо у турникетов, и число безбилетников уменьшилось. В итоге чистые вагоны, законопослушные пассажиры. А уровень преступности при этом упал на 50%. Я уверена, мы тоже можем напоминать горожанам не мусорить. Намусорили – опять убрать. В итоге я надеюсь, что людей, которым сложно донести фантик, окурок или бутылку до урны или до дома, не останется, – заявила она.

Фото: Дмитрий Солодянкин

Анастасия Власова также отметила, что задача городской Общественной палаты сейчас поддерживать эту акцию не сезонно, а постоянно.

– Нужно, чтобы в городе появилось больше урн. Я понимаю, что для этого нужна соответствующая городская или республиканская программа. А еще – объединение усилий администрации города с предпринимателями, которых в Ижевске огромное множество. Тогда урны будут появляться, вовремя вывозиться и привычка не мусорить постепенно станет нормой. Еще хорошая идея у регионального оператора с мусоровозами, на которых сейчас появилась граффити и надписи: «Не мусори, друг, за тобой следит бурундук» и так далее. Подобные мотивирующие позитивные таблички тоже могут поменять сознание ижевчан, научить их не мусорить. Ну и есть крайние меры – штрафы за выброс мусора в неположенном месте. Они на самом деле есть, прописаны в Кодексе об административном правонарушении. Но в нашем городе их не применяют. А между тем даже частное лицо можно оштрафовать на сумму от 1 до 2 тысяч рублей. Я думаю, после нашей акции внимание к проблеме будет более острым. И сил на ее устранение – совместных – будет больше, – подчеркнула председатель Общественной палаты.

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