2019-05-02T10:58:47+03:00
Общество

Появится ли магазин IKEA в Ижевске?

На днях было открытие гипермаркета «Леруа Мерлен»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: sovcominvest.ruФото: sovcominvest.ru
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Константин Сунцов, руководитель «Корпорация развития Удмуртии», высказался о готовности предоставить участки для открытия магазина IKEA в Ижевске. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

- На днях в Ижевск открыли Леруа Мерлен Россия, но пост не об этом) Друзья, кто-нибудь знает менеджмент ИКЕА Россия - IKEA , через открытые каналы не можем выйти на них, Корпорация развития Удмуртской Республики готова предложить лучшие участки и сопроводить проект до открытия. Подскажите, поделитесь записью. Верю в силу теории шести рукопожатий, давайте вместе осчастливим домохозяек Ижевска и Удмуртии, - написал Константин Сунцов.

Также Константин Сунцов отметил, что сейчас открывают магазины с меньшей площадью в маленьких городах России. Кто знает, возможно, в Ижевске появится магазин одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома

Напомним, на днях в Ижевске открылся гипермаркет французской сети «Леруа Мерлен». Вместе с открытием на улице Камбарская образовались пробки. Режим работы, парковка и многое другое по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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