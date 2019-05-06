Отопительный сезон в Ижевске завершится 7 мая

6 Май 10:22 2019-05-06T11:50:46+03:00

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В Ижевске отопительный сезон завершится 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В связи с установлением среднесуточной плюсовой температуры на улице завершается отопительный период 2018-2019 года. Постановление подписал глава Ижевска Олег Бекмеметьев, - сообщает ведомство.

Отключать тепло будут поэтапно 7 и 8 мая. Ранее, по заявкам собственников, теплоснабжение было отключено в 185 жилых домах.

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ИСТОЧНИК KP.RU