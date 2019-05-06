Отопительный сезон в Ижевске завершится 7 мая
В Ижевске отопительный сезон завершится 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- В связи с установлением среднесуточной плюсовой температуры на улице завершается отопительный период 2018-2019 года. Постановление подписал глава Ижевска Олег Бекмеметьев, - сообщает ведомство.
Отключать тепло будут поэтапно 7 и 8 мая. Ранее, по заявкам собственников, теплоснабжение было отключено в 185 жилых домах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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