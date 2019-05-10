2019-05-10T07:59:40+03:00
Общество

Как прошел День Победы в Ижевске: фоторепортаж

Собрали для вас самые яркие фотографии с праздника
Анастасия Захарова
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В акции "Бессмертный полк" поучаствовали 35 тысяч человекВ акции "Бессмертный полк" поучаствовали 35 тысяч человекФото: Сергей ГРАЧЕВ

9 мая в Ижевске традиционно отметили День Победы. В Ижевске прошел парад, бессмертный полк, финал конкурса "Песни нашей Победы", салют и множество других мероприятий. Если вы не смогли отметить день Победы, не расстраивайтесь: мы выбрали для вас самые яркие кадры с праздника.

Возложение цветов у Вечного огня Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Возложение цветов у Вечного огняФото: Сергей ГРАЧЕВ

Парад Победы в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Парад Победы в ИжевскеФото: Сергей ГРАЧЕВ

Всего в параде было 1700 участников и 50 тысяч зрителей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Всего в параде было 1700 участников и 50 тысяч зрителейФото: Сергей ГРАЧЕВ

В параде поучаствовала тройфейная и современная техника Фото: Алена Селезнева

В параде поучаствовала тройфейная и современная техникаФото: Алена Селезнева

В параде поучаствовали даже лошади Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В параде поучаствовали даже лошадиФото: Сергей ГРАЧЕВ

Акция "Бессмертный полк" прошла в Ижевске шестой раз Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Акция "Бессмертный полк" прошла в Ижевске шестой разФото: Сергей ГРАЧЕВ

Участники акции "рекорд победы" отжались более 27 тысяч раз

Участники акции "рекорд победы" отжались более 27 тысяч раз

Участники пробежали "Эстафету мира" Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Участники пробежали "Эстафету мира"Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Так прошел гала-концерт "Песен нашей Победы" Фото: Валерия ШАНЬГИНА

Так прошел гала-концерт "Песен нашей Победы"Фото: Валерия ШАНЬГИНА

День Победы завершился праздничным салютом Фото: Анастасия ШАГАЕВА

День Победы завершился праздничным салютомФото: Анастасия ШАГАЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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