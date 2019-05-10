Как прошел День Победы в Ижевске: фоторепортаж
9 мая в Ижевске традиционно отметили День Победы. В Ижевске прошел парад, бессмертный полк, финал конкурса "Песни нашей Победы", салют и множество других мероприятий. Если вы не смогли отметить день Победы, не расстраивайтесь: мы выбрали для вас самые яркие кадры с праздника.
Возложение цветов у Вечного огняФото: Сергей ГРАЧЕВ
Парад Победы в ИжевскеФото: Сергей ГРАЧЕВ
Всего в параде было 1700 участников и 50 тысяч зрителейФото: Сергей ГРАЧЕВ
В параде поучаствовала тройфейная и современная техникаФото: Алена Селезнева
В параде поучаствовали даже лошадиФото: Сергей ГРАЧЕВ
Акция "Бессмертный полк" прошла в Ижевске шестой разФото: Сергей ГРАЧЕВ
Участники акции "рекорд победы" отжались более 27 тысяч раз
Участники пробежали "Эстафету мира"Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА
Так прошел гала-концерт "Песен нашей Победы"Фото: Валерия ШАНЬГИНА
День Победы завершился праздничным салютомФото: Анастасия ШАГАЕВА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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