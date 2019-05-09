В Ижевске состоялся праздничный салют ко Дню Победы
В столице Удмуртии отгремел славный праздник Великой Победы. В течение дня ижевчане участвовали в десятках увлекательных мероприятий, слушали и пели военные патриотические песни, любовались Парадом и вспоминали родственников, прошедших Великую Отечественную войну, знакомились с военной техникой.
Фото: Анастасия Шагаева
Завершился праздник на яркой и торжественной ноте: под песню «День Победы» начался традиционный салют. В этом году он был особенно масштабным и продолжительным. Жители и гости столицы могли наблюдать изумительное по своей красоте зрелище с набережной Ижевского пруда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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