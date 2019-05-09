В Ижевске состоялся праздничный салют ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 22:27 2019-05-09T22:29:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Удмуртии отгремел славный праздник Великой Победы. В течение дня ижевчане участвовали в десятках увлекательных мероприятий, слушали и пели военные патриотические песни, любовались Парадом и вспоминали родственников, прошедших Великую Отечественную войну, знакомились с военной техникой.

Фото: Анастасия Шагаева

Завершился праздник на яркой и торжественной ноте: под песню «День Победы» начался традиционный салют. В этом году он был особенно масштабным и продолжительным. Жители и гости столицы могли наблюдать изумительное по своей красоте зрелище с набережной Ижевского пруда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

День Победы: Как Ижевск отметил 9 мая

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/707947" frameborder="0"></iframe> Салют ко Дню Победы в Ижевске.Салют на набережной Ижевского пруда. 9 мая 2019 г.

ИСТОЧНИК KP.RU