«У нас в крови это заложено»: Династия учителей из Удмуртии о том, что для них значит преподавание

«Комсомолка» продолжает рассказывать о трудовых династиях Удмуртии. В новом выпуске знакомим вас с династией Созоновых — более 370 лет члены семьи отдали преподаванию.

«Пичи англичанка»

Педагогическую династию начала Лидия Кирилловна Созонова, проработавшая учителем 46 лет.

— В школе мама училась хорошо, учителя ее хвалили, а особенно ей нравился английский язык. В классе ее даже звали «пичи англичанка («пичи» в переводе с удмуртского — маленькая. — Прим. ред.). Но поступила она в 1944 году на учителя начальных классов. Мама обучила более 500 детей, на ее счету - около 12 выпусков! — рассказывает дочь Лидии Кирилловны Ольга.

— У мамы на первом месте была работа, мы ее мало видели. Сначала уроки, потом заменяла других учителей, еще надо было ходить по отстающим ученикам, вечером придет — и за тетрадки садится. А еще собрания, показ самодеятельности и другие мероприятия. Когда мы за столом вспоминали истории из нашего детства, мама говорила: «А я этого не помню», ей отвечали: «А тебя тогда не было с нами», — продолжает старшая сестра Ольги Вера Павловна. — Но для нас нет ничего удивительного в том, что мама была вся в работе. Я свою жизнь оцениваю и понимаю: у меня тоже на первом месте была работа, даже если муж запрещал. Это у нас в крови заложено: мы знаем, что школа — это с утра и до ночи.

Фото 1. Династию основала Лидия Кирилловна Созонова, проработавшая учителем 46 лет.

При этом ни один из четверых ее детей не прослыл хулиганом или лентяем. Кроме того, Лидия Кирилловна успевала не только в школе и дома, но и в художественной самодеятельности: с коллективом они ездили по деревням, давая концерты.

— Как-то раз она пришла домой с ярко крашеными губами — после концерта помада осталась. И так на нее смотреть было..., — смущается Вера Павловна, закрывая глаза. - Она никогда не красилась, да и не выделялись тогда учителя макияжем.

Династию основала Лидия Кирилловна Созонова, проработавшая учителем 46 лет.Фото: Личный архив героя публикации

Где родился, там и пригодился

В учителя пошли и младшие сестры Лидии Кирилловны: Зинаида — преподавателем иностранных языков, а Любовь — учителем начальных классов. Продолжили педагогический стаж и ее дочери — Вера и Ольга.

— Все мы родились и выросли в селе Завьялово, все здесь живем и работаем. Это про нас сказано: где родился, там и пригодился, — рассказывает учитель английского языка Ольга Павловна.

Кстати, Ольга однажды уехала из родного села, но спустя 1,5 года все равно вернулась обратно.

— Я уехала в Италмас. Но не сложилось. Там было 300 учеников, а у нас 1000. Там со способными учениками хотят работать все учителя-предметники, потому что их мало. А здесь есть возможность выбора. Да и культурная жизнь здесь насыщеннее.

Династию продолжила дочь Лидии, Ольга и ее сестра ВераФото: Личный архив героя публикации

«Самое лучшее место — Завьялово»

Несколько лет учениками Завьяловской школы становились ребята из Гондураса, Бельгии, Италии, Таиланда, Индонезии, Японии, Германии и Турции — все они приезжали по обменной программе.

— С 2013 по 2016 год они приезжали. Мы с коллегой узнали про такую программу и решили, что нам тоже можно привозить сюда иностранных учеников. Они здесь обучались русскому языку, культуре нашего народа. Ребята участвовали в наших мероприятиях, жили в семьях, мы угощали их перепечами и другими блюдами национальной кухни. Однажды, когда я показала презентацию о нашем селе на общем собрании (там собрались представители разных школ России, которые тоже работают по этой программе), один куратор программы сказал: «Так вот оно какое - Завьялово!». Оказалось, что один из таких учеников на обсуждении школ, в которых ребята учились, заявил: «Самое лучшее место — Завьялово!», — рассказывает Ольга Павловна.

Игра в школу

Вера Павловна уже не работает учителем, но школу полюбила еще в детстве.

— У мамы был набор первоклассников, а меня тогда в школу не зачислили. Но я все равно каждый день шла с ней в школу и сидела на уроках, слушала. А когда поступила заочно на филфак, начала работать в школе лаборантом. Работала в кабинете химии, но завуч ставила меня на разные предметы, когда учителей надо было подменить. Больше всего мне нравились уроки труда у девочек, — вспоминает старшая дочь Лидии Кирилловны.

Сейчас Вера Павловна работает в местной газете редактором удмуртского приложения, но по выходным все равно возвращается в «школу».

Члены семьи Созоновых отдали школе более 370 летФото: Личный архив героя публикации

— Внучка все время говорит: «Баба Вера, давай поиграем в школу». Она даже обращается ко мне: «Учительница», а не по имени отчеству. Мы с ней географию на «уроках» изучаем, удмуртский язык учим, примеры математические решаем. Я спрашиваю: «Кто дежурный? Кого нет на уроке?», она кукол всех пересчитает и отвечает, — с улыбкой рассказывает Вера Павловна о 6-летней Полине.

И хотя девочка говорит, что будет официантом, аквагримером и врачом, в семье надеются, что и она выберет учительство.

Педагогическая династия:

Лидия Созонова - основательница династии

Зинаида Созонова - сестра

Любовь Созонова - сестра

Вера Богданова - дочь

Ольга Урсегова - дочь

Галина Русских - племянница

Алевтина Борисова - двоюродная племянница

Татьяна Ворончихина - двоюродная племянница

Вероника Якубова - внучатая племянница

Елена Григорьева - двоюродная племянница мужа

Татьяна Дорофеева - двоюродная племянница мужа

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