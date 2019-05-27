Какие дома останутся без горячей воды в Ижевске?

СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-27T10:32:13+03:00

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В Ижевске с 28 мая начнутся сразу два этапа гидравлических испытаний. Об этом сообщается на сайте ООО «Удмуртские коммунальные системы».

Так, до 15 июня горячей воды не будет в домах по улице: Камбарская, 17-б, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

- улица Ленина, 144, 152, 154, 156, 158, 158-а, 160, 162, 164, 166, 168, 168-а, 170, 172, 176, 178, 180;

- улица Молодежная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16-а, 16-б, 18, 20, 22, 22-а, 24, 24-а, 26, 28, 32, 34, 34-а, 34-б, 36, 38, 40, 42, 42-а, 44, 46, 48, 50, 50-а, 52, 54, 54-а.

С 29 июня по 11 июня горячей воды не будет по адресам: улица 30 лет Победы, 19, 21, 22, 23, 24, 24-а, 25, 26, 26-а, 27, 28, 28-а, 29, 30, 31, 32, 32-а, 33, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-а, 49, 49-а, 51, 55, 58, 60, 60-а, 62, 64, 65, 66, 66-а, 68, 72, 74, 74-а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;

- улица 50 лет ВЛКСМ, 28, 30, 32, 34, 36, 36-а, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

- улица Металлистов, 24/2, 32, 33, 34, 37, 48, 50;

- переулок Металлургический, 1, 27;

- улица Металлургов, 3, 5;

- улица Нижняя, 12, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

- улица Песочная, 4, 6, 8, 10, 12, 12-а, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 32-а, 34, 36, 36-а, 38, 38-а, 38-б, 38-г, 40-а, 42, 44, 46;

- улица 5-я Подлесная, 44; - улица 6-я Подлесная, 45;

- улица 7-я Подлесная, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 32-а, 34, 34-а, 71, 81, 83, 85, 87, 91, 97, 100, 100/1, 100/2, 100/3;

- улица 8-я Подлесная, 36, 42, 44, 46;

- улица 9-я Подлесная, 10, 12, 14, 18, 23, 23-а, 23-б, 25, 25-а, 27, 27-а, 28, 29, 31, 31-а, 32, 34, 36, 38, 40, 44;

- улица 10-я Подлесная, 7;

- проезд 8-ой Подлесный, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

- переулок Подлесный, 10;

- улица Студенческая, 7, 9-б, 11, 37, 39, 41, 42, 46, 48, 48-а, 50, 52, 54, 56, 58;

- улица Фруктовая, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

- улица Школьная, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25-а, 27, 27/1, 33, 35, 37, 38-а, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 47-а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53-а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59-а, 60, 61, 62, 63, 64, 64-а, 66, 68, 70, 72, 74;

Якшур-Бодьинский тракт, 3.

Напомним, в одном из районов Ижевска отключили горячую воду до 2 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU