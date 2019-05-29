При столкновении двух «легковушек» в Ижевске пострадала 12-летняя девочка
В Ижевске, на улице Клубной, 28 мая столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- Водитель машины «Хендэ-Акцент», 25-летняя девушка, при повороте налево не уступила машине «Ленд Ровер» под управлением 56-летнего мужчины. В итоге машины столкнулись, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пассажир «Хендэ-Акцент», 12-летняя девочка, получила травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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