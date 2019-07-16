7 спектаклей, которые покажут в Ижевске во время фестиваля «Золотая маска»

Со 2 по 11 ноября в Ижевске пройдет фестиваль «Золотая Маска». Театральные труппы со всей страны съедутся в наш город - зрители смогут увидеть лучшие спектакли, поставленные как в Москве (театр «Мастерская П. Фоменко»), так и в регионах.

- «Золотая Маска» - это не только ежегодная экспертная оценка и отбор лучших спектаклей Москвы, Петербурга и регионов, красивая раздача на церемонии этих золотых масок, это огромное количество самых разных программ, - прокомментировала помощник директора по проектам Государственного русского драматического театра Анна Никифорова. В Ижевске запланированы 7 спектаклей. Они пройдут в Русском драматическом театре Удмуртии.

«ВОЛКИ И ОВЦЫ» (12+)

«Волки и овцы» (12+) Фото: dramteatr18.ru

Молодая и красивая вдова Купавина грезит о любви и счастье. Тем временем вокруг нее кипят настоящие страсти - мечтая о ее богатстве, властная помещица Мурзавецкая пытается женить ее на своем беспутном племяннике. Но в игру вступает еще более хитрый сосед, которому давно приглянулась и вдовушка, и ее капиталы. Комедию в пяти действиях по Александру Островскому покажет московский театр «Мастерская П. Н. Фоменко».

Когда: 2, 3 ноября, 18:30

Стоимость билетов: от 1000 рублей

«ЗОЛУШКА» (12+)

«Золушка» (12+) Фото: dramteatr18.ru

Любимая сказка в новом исполнении. Мачеха с сестрами, туфелька и принц и, конечно же, сама героиня окажутся в Москве 1930 - 40-х годов. Любимую сказку в интерпретации Сергея Прокофьева покажет музыкальный театр Республики Карелии (город Петрозаводск).

Когда: 5 ноября, 18:30

Стоимость билетов: от 1200 рублей

«ВРЕМЯ СЕКОНД ХЭНД» (16+)

«Время секонд хэнд» (16+) Фото: dramteatr18.ru

Удивительный спектакль, в основе которого монологи книги Светланы Алексиевич, продемонстрирует театр драмы из Омска. В центре внимания - распад СССР и судьба обычного человека. Актеры раскроют истории самых разных людей - тех, кто был верен идее коммунизма, и тех, кто ждал и добивался перемен. Спектакль играется в необычных декорациях, создающих иллюзию реальности и атмосферу документа.

Когда: 7 ноября, 18:30

Стоимость билетов: от 600 рублей

«ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)

«Зулейха открывает глаза» (16+) Фото: dramteatr18.ru

Спектакль по Гузель Яхиной презентует Башкирский театр драмы им. М. Гафури из Уфы. Оценивая его, эксперты сходятся во мнении - постановка наполнена символами и загадками, а граница между сценой и залом стирается. Спектакль идет на башкирском языке с синхронным переводом на русский язык.

Когда: 8 ноября, 18:30

Стоимость билетов: от 500 рублей

«ПЕТР И ФЕВРОНИЯ МУРОМСКИЕ» (12+)

«Петр и Феврония Муромские» (12+) Фото: dramteatr18.ru

Спектакль по мотивам сочинения Ермолая-Еразма представит театр «Практика» из Москвы. В центре семейного фолк-спектакля – любовь князя Петра и простолюдинки Февронии, поданная в современной манере. Любителям трогательных историй и театральных экспериментов - смотреть обязательно!

Когда: 9 ноября, в 13:00

Стоимость билетов: от 1000 рублей

«КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» (18+)

«Корабль дураков» (18+) Фото: dramteatr18.ru

Несмотря на свой более чем 400-летний возраст, спектакль, основанный на французский фарсах, актуален до сих пор. Он состоит из пяти частей: «Дворянин и Ноде», «Женатый любовник», «Новобрачный, который не сумел угодить молодой супруге», «Брат Гильбер», «Жены, которые решили переплавить своих мужей». Презентует их театр-студия «Грань» (город Новокуйбышевск).

Когда: 10 ноября, 18:30

«КОРОЛЬ ЛИР» (18+)

«Король Лир» (18+) Фото: dramteatr18.ru

Спектакль по Уильяму Шекспиру в исполнении актеров Русского драматического театра Удмуртии. Напомним, что он был представлен в шести номинациях премии, но ни одну из наград не получил.

Когда: 11 ноября, 18:30

Стоимость билетов: от 300 рублей

ВНИМАНИЕ! Наличие и места уточняйте в кассе и по телефону (3412) 60-90-15

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