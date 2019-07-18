«Слизни ползают по телу»: семья из Ижевска живет в доме с рухнувшим потолком и дырами в полу

Грибки и плесень на стенах, слизни, ползающие по квартире, дыры в полу… Более 20 лет Веретенниковы живут в «карточном домике», который может «сложиться» в любой момент. И это не пустые слова – в мае прошлого года в одном из помещений обвалился потолок. Как получилось, что семья живет в таких нечеловеческих условиях, выяснил журналист «Комсомолки».

ДЫРЫ В ПОЛУ И ТРЕЩИНЫ В СТЕНАХ

Дом, о котором идет речь, находится в поселке Машиностроителей. Двухэтажные строения построили около 60 лет назад – тогда здесь находились общежития для заводчан. После в комнатах оборудовали коммунальные квартиры. В такую коммуналку и въехала наша героиня Светлана вместе с мужем. Дом, по словам женщины, разваливался уже тогда. Правда, других вариантов не было и с плесенью на стенах пришлось смириться.

Так выглядит баракФото: Анастасия Захарова

Сейчас семья занимает две комнаты (живут по соцнайму, остальные комнаты приватизированы). Женщина живет здесь с сыном (он работает в телекоммуникационной компании), невесткой (сейчас она находится в декрете) и внучкой. Сама Светлана несколько лет на пенсии.

За 22 года – именно столько живет здесь семья - состояние дома заметно ухудшилось. Трещины в стенах, дыры в полу (в одну из которых провалился наш журналист при осмотре дома), запах плесени и влажные подтеки – комфортными эти условия назвать сложно. К тому же после дождей в доме топит подвал – вода доходит до лестницы. Постоянная влажность приводит не только к грибку на стенах – в доме во всю «хозяйничают» насекомые.

В эту дыру чуть не провалился корреспондент "Комсомолки"Фото: Анастасия Захарова

Стены покрылись грибком и плесеньюФото: Анастасия Захарова

Стены покрылись трещинамиФото: Анастасия Захарова

– Когда-то слизни атаковали весь район, я видела следы от них на улице. Мой сосед на ночь собирал полную литровую банку слизней. Раньше посыпали солью, и они растворялись. Но от растаявших слизней образуются пятна, поэтому теперь в унитаз сливаем, – рассказывает Светлана.

Фото: Дмитрий Шарипов. В доме живут своеобразные домашние питомцы

– Ночью слизни ползают по стенам, по полу, по телу, – добавляет сын Светланы Дмитрий.

БОИМСЯ, ЧТО ДОМ РУХНЕТ

Светлана признается - жить в доме страшно.

– Я сплю с внучкой по ночам. Слышу скрипы и думаю, что в любой момент дом может рухнуть. Ощущение, что ждут, пока кого-нибудь пришибет, – говорит Светлана.

Страхи имеют под собой реальную основу. Весной 2018 года женщина с подругой решила сделать ремонт. Начали сдирать потолочные обои - и едва увернулись от потолка, кусок которого обрушился прямо на них. Женщинам едва удалось увернуться. Заделывать дыру пришлось досками.

Потолок чуть не упал хозяйке на головуФото: Анастасия Захарова

За помощью семья обратилась во временную управляющую компанию (сейчас обслуживанием здания занимается «Горвервис»). Два месяца назад в комнате поставили временные деревянные опоры. Однако потолок не ремонтируют. Дескать, в случившемся виноват сосед сверху – он и должен провести работы.

Сейчас вопрос с ремонтом потолка решает Управление ЖКХ. Расчетная стоимость работ - 74,1 тысяча рублей.

- В настоящее время виды работ и объемы финансирования с собственником согласовываются. В случае отказа собственника от участия в ремонтных работах управление ЖКХ обратится в суд о понуждении в проведении ремонта, – сообщили в администрации города.

КАКИЕ ВАРИАНТЫ ЕСТЬ?

Жильцы уверены – одним потолком проблему не решить. Помочь может лишь капитальный ремонт – или расселение.

– Жильцы не выбрали тип управления. Каждый год дом выставляют на торги, но ни одна управляющая компания не хочет его брать. Мы как обслуживающая организация капремонтом не занимаемся, – рассказали в «Горсервисе».

По данным Фонда капремонта Удмуртии, в 2021 году в доме отремонтируют внутридомовые системы газо-, тепло-, водо- и электроснабжения, а также водоотведения. Цоколь фасада, отмосток фундамента и крышу сделают только в 2025-2027 годах.

– Ремонт перекрытий потолка не может производиться за счет взносов на капитальный ремонт. Ремонт жилых помещений производит собственник или наниматель жилья, – сообщили в фонде.

В ведомстве добавили, что собственники могут провести капитальный ремонт раньше, если на счете достаточно средств. Собираемость взносов с дома в поселке Машиностроителей – 36%.

Надеяться на то, что жителей расселят, пока не приходится - дом, в котором проживает семья, не признан аварийным. Чтобы дом признали таковым, жильцы должны подать заявление на экспертизу, которая определит, что степень износа составляет не менее 65%. Но скооперироваться с соседями не получается, большинство из них ведут маргинальный образ жизни.

Пока дом не признан аварийным, переселиться из него можно лишь если в район придет застройщик и снесет старые дома (как было в домах между улицами Пушкинской и Карла Маркса).

- В квартирах по соцнайму капитальный ремонт делается за счет наймодателя, то есть администрации. Текущий ремонт – за счет нанимателя. Если дом не аварийный, то капитальный ремонт производится в рамках региональной программы капремонта. На сроки капремонта влияют долги: если задолженность слишком большая, дом поставят в конец трехлетнего плана, - пояснил председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сейчас семья остается в поселке Машиностроителей. Веретенниковым предложили переехать в маневренный фонд. Сначала они отказались, потому что там состояние помещений не лучше. Впрочем, теперь Светлана все-таки подумывает о смене места жительства.

Состояние маневренного фонда тоже оставляет желать лучшего. Фото: Екатерина Кряжева

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