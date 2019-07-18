2019-07-18T06:26:32+03:00
Общество

«Комсомолка» проверила состояние отремонтированных дорог в Ижевске после ливня

Очередная стихия накрыла город 15 июля и ночью 16 июля
Дарья ПОРСЕВААнастасия ЗахароваДарья СУХИХ
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Во время сильного ливня Ижевске местные жители жаловались, что топило даже вновь отремонтированные улицы. Журналист «Комсомолки» отправился проверить, как такие улицы пережили непогоду.

Улица Барышникова

Фото: Дарья Сухих

Фото: Дарья Сухих

Эту улицу сдали не так давно. Жители жаловались на высокие бордюры, которые установили только около пешеходного перехода. Улица идет под уклон, и в самой высокой точке бордюров не было. Подрядчик должен был это исправить.

А теперь о наболевшем: на перекрёстке с улицей Сабурова начала стираться разметка. На проезжей части много мусора.

Улица Ленина

Фото: Дарья Сухих

Фото: Дарья Сухих

На перекрёстке улиц Ленина и Коммунаров стерлась разметка. Проезжая часть местами грязная. В целом улица выглядит опрятнее, чем Барышникова.

Улица Новоажимова

Фото: Дарья Сухих

Фото: Дарья Сухих

Этот участок тоже приняли совсем недавно. Но мы заметили множество недоработок: около канализационных люков - дыры, не сделаны бордюры на пешеходном переходе. При этом разметки на пешеходном переходе нет.

Улица Потемкина

Фото: Дарья Сухих

Фото: Дарья Сухих

Этот участок ремонтировали на промежутке от улицы Совхозной до 10 лет Октября. На пешеходном переходе у трамвайных путей все та же беда - стерлась разметка. Из-за отсутствия бордюров грязь уходит на тротуар.

Прасовский переулок

Фото: Дарья Сухих

Фото: Дарья Сухих

Его ремонтировали на участке от улицы Орджоникидзе до Карлутской набережной. На пешеходном переходе слегка стерлась разметка. В отличии от улицы Потемкина тут бордюры не позволили загрязнить дорогу.

Улица Надежды Курченко

Фото: Дарья Сухих

Фото: Дарья Сухих

Совсем скоро этот участок сдадут. У заказчика есть небольшие замечания к работе, поэтому ее пока нельзя считать отремонтированной. Но мы все равно решили ее проверить.

Как и на других улицах, здесь стерлась разметка. Бордюров местами нет, и поэтому грязь перекочевала на проезжую часть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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