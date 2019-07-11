На капремонт восьми «ливневок» в Ижевске выделили 9,9 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-11T10:29:23+03:00

Их общая протяженность около километра

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В Ижевске начался ремонт «ливневок», их общая протяженность около километра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Приступили к работам на участке около домов №№136 и 134а по улице Воровского. Там продлят ливневые стоки до улицы Орджоникидзе. Работы планируют завершить в течение двух недель, затем территорию благоустроят. Следующим участком станет объект около завода «Нефтемаш», - сообщает пресс-служба.

На ремонт из городского бюджета направлено 9,9 млн рублей.

Также работы будут проведены на участках:

- ул. 9-я Подлесная в районе ГСАК «Октябрь» - перекладка участка ливневой канализации;

- ул. Новая Восьмая около СНТ «Любитель-2» - устройство коллектора ливневой канализации, устройство дополнительных дождеприемников;

- ул. Южная - устройство водоотводных лотков и труб;

- ул. В.Сивкова,103 - устройство дождеприемника и лотка;

- ул. С. Ковалевской в районе домов № 12 и № 14 - устройство дождеприемника и лотка;

- ул. Коммунаров,171 - устройство водопропускных лотков и труб.

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ИСТОЧНИК KP.RU