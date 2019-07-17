Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в #BottleCapChallenge
Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в #BottleCapChallenge (челлендж бутылочной крышки - Прим. ред.). На своей странице в инстаграм она выложила видео, где открывает бутылку коньком.
- #bottlecapchallenge вместе с Даниилом Глейхенгаузом, (хореограф группы Этери Тутберидзе - Прим. ред. ), - написала Алина под видео.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова принимает участие в #BottleCapChallenge.
Ранее девушка публиковала в сторис видео, где в челлендже принимает участие ее собака - Масару.
Напомним, в челлендже также принял участие гимнаст из Удмуртии Давид Белявский.
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова эффектно приняла участие в #BottleCapChallenge.
ИСТОЧНИК KP.RU
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