2019-07-17T12:45:07+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в #BottleCapChallenge

Ранее она опубликовала видео, где в челлендже участвовала ее собака
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в #BottleCapChallenge (челлендж бутылочной крышки - Прим. ред.). На своей странице в инстаграм она выложила видео, где открывает бутылку коньком.

- #bottlecapchallenge вместе с Даниилом Глейхенгаузом, (хореограф группы Этери Тутберидзе - Прим. ред. ), - написала Алина под видео.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова принимает участие в #BottleCapChallenge.

Ранее девушка публиковала в сторис видео, где в челлендже принимает участие ее собака - Масару.

Напомним, в челлендже также принял участие гимнаст из Удмуртии Давид Белявский.

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова эффектно приняла участие в #BottleCapChallenge.

ИСТОЧНИК KP.RU

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