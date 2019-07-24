Нужно ли оплачивать двойные платежки и что делать ижевчанам, если они пришли?

Ижевчане - жители домов, которые находятся в ведении Городской УК - в растерянности. Из-за конфликта между «управляйкой» и «Энергосбытом» они не знают, кому оплачивать счета за горячую воду и электричество.

- Недавно мы получили платежку от УК. В ней снова появились строчки с суммами за отопление и электричество, хотя теперь мы должны оплачивать услуги «Энергосбыту», - поделилась переживаниями ижевчанка Елена. - Я не знаю, стоит ли мне сейчас оплачивать счета и что делать. Говорят, что теперь мы снова будем платить «Энергосбыту», но управляющая компания сопротивляется...

НУЖНО ЛИ ОПЛАЧИВАТЬ?

Причина затруднений - финансовый конфликт между УК и «Энергосбытом». Так, между ними образовалась задолженность в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате.

- Тем самым Городская УК нарушила условия по своевременной оплате ресурсов, - объясняют в «Энергосбыте». - С 1 августа платежи за горячую воду и тепло вновь должны оплачиваться напрямую.

Кстати, в самой УК утверждают, что все обязательства с их стороны выполнены.

- Поставщики ресурсов регулярно завышают объемы поставки, - объясняют специалисты, добавляя, что впредь будут проводить проверку расчетов. - У компании отсутствует подтвержденная задолженность. Мы будем вынуждены обратиться в федеральные надзорные органы.

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ?

- Если жителям пришли двойные платежки, нужно обратиться в Управление ЖХК администрации города - это основание начать проверку, - говорит председатель Объединения домов Удмуртии Александр Евсеев. - Оплачивать счета сразу же не стоит. Для начала нужно написать заявление в обе организации, что вы заплатите после проверки.

По словам эксперта, как правило, конфликты между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией происходят из-за того, что «управляйка» накапливает задолженность. В подобных ситуациях ресурсоснабжающая организация расторгает договор в одностороннем порядке.

- Одна из обязанностей УК - оплачивать ресурсы в полном объеме, в том числе взыскивать средства с должников, - поясняет Александр Евсеев.

Сейчас дело находится на рассмотрении Арбитражного суда Удмуртии. Следующее заседания состоится 13 августа. Если суд встанет на сторону «Энергосбыта» и Городская УК не передаст данные, то разбираться в ситуации будет Управление ЖКХ.

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